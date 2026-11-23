Atlético Regina y Deportivo Roca empatan 1 a 1 en la final desempate del Clausura de la Liga Confluencia que define al nuevo campeón en la cancha de Unión de Allen.

A los 15 minutos de juego, Gastón Gómez mando un centro desde la izquierda en una segunda jugada de un córner y Tobías Rivas puso el 1 a 0 de cabeza.

El Naranja lo igualó a los 31′ con un polémico penal que convirtió Diego Guevara. El árbitro, Emilio Cubría, cobró falta del arquero Axel Franchelli a Marcos Gudiño, cuando saltó a agarrar la pelota. El contacto fue leve e involuntario y no pareció infracción.

La final por el campeonato se da después de que los dos equipos terminen el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Para Atlético la motivación es especial ya que puede ser tricampeón. El año pasado también se consagró en un desempate en Allen, al ganar el torneo anual contra La Amistad. En el primer semestre del 2027, se quedaron con el Apertura, en lo que su 6° estrella en la Confluencia.

En el caso del Depo, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Si festeja, será su 16° título de Liga.

Pase lo que pase en este partido, Diego Napolitano anunció que no seguirá como técnico de Regina. El DT soprendió y anunció la decisión en los últimos días.

La final en Allen tiene público de las dos hinchadas y cuenta con un operativo de seguridad de casi 100 policías. Se evitó que se crucen en el trayecto.

Formaciones

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Martín Pagano, Pablo Livera, Juan Ignacio González; Lautaro Bórquez, Carlos López, Luca Cañumil, Alexis Gómez; Benjamín Morales y Marcos Gudiño. DT: Martín Medina.

Atlético Regina: Axel Franchelli; Damián Leal, Facundo Acuña, Facundo Gutiérrez, Matías Navarro; Jeremías Maciel, Enzo Yañez, Gustavo Díaz, Gastón Gómez; Tobías Rivas y Marcelino García. DT: Diego Napolitano.