Capitán Messi, el nuevo superhéroe en forma de hamburguesa

A través de sus redes sociales, el capitán de la Selección Argentina anunció el lanzamiento de Captain Messi, la hamburguesa del futbolista que asombra con su habilidad y sus goles desde hace veinte años como el primer día.

«No es ningún secreto que a mi familia y a mí nos gustan mucho los superhéroes. Gracias a Hard Rock, llegó el momento de presentarles a mi propia versión. ¡Les presento al nuevo Captain Messi! Espero que les guste», manifestó el 10 en su cuenta de Instagram.

La publicación va acompañada de una divertida animación en la que se lo ve en plena metamorfosis de conjunto deportivo a uniforme de superhéroe color rosa, el característico de Inter Miami, y utilizar una pelota como arma infalible.

Las hamburguesas Captain Messi se conseguirán exclusivamente con los nuevos menús para chicos en la cadena de locales Hard Rock, que incluye los establecimientos de comida y los hoteles participantes, y estarán acompañadas por un juguete coleccionable.

#CaptainMessi has landed worldwide🦸🏼🌎



We had an amazing time kicking off a new adventure with our superhero Captain Messi! pic.twitter.com/2436fcPED2