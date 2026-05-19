Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial: la lista de convocados de Portugal para la Copa del Mundo 2026

Hace instantes, se conoció la lista de convocados de Portugal para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio. El director técnico Roberto Martínez oficializó los nombres que representarán a la selección lusa e irán en busca de su primera estrella.

La gran novedad es el nombre de Cristiano Ronaldo. Con 41 años, el futbolista de Al-Nassr y capitán de la Selección, jugará su sexta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, donde tratará de conseguir el último título grande que falta en su extensa vitrina.

De esta forma, el ganador de 5 balones de oro se convertirá, junto a Lionel Messi, en el jugador que más veces participó de este certamen. Otro que puede sumarse a esta lista es Guillermo «Memo» Ochoa, histórico arquero de México, que todavía no fue confirmado por la selección azteca.

El debut del Bicho en una cita mundialista fue el 11 de junio de 2006. Desde ese día, disputó 22 partidos en Copas del Mundo, con un total de 8 goles, repartidos en las cinco ediciones que jugó hasta el momento.

Hace casi 20 años, Cristiano hacía su debut mundialista en Alemania.

La convocatoria de Martínez llama la atención, ya que está compuesta por 27 nombres cuando lo permitido es 26. El DT español deberá cortar a un futbolista antes del 2 de junio, el día límite permitido por la FIFA. Lo más probable es que sea un arquero, ya que por el momento hay cuatro porteros citados.

Portugal integrará el grupo K y debutará ante Congo el 17 de junio (14:00)*. Luego, disputará la 2° fecha contra Uzbekistán (14:00)* y cerrará el grupo ante Colombia (20:30)*, el rival más fuerte de la zona.

*Horarios de Argentina.

La lista de convocados de Portugal

Arqueros:

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas:

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros: