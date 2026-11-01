Elecciones en Bariloche | Votó Walter Cortés: «esto es un test» para el 2027

El Intendente de Bariloche votó para la conformación de la Convención Constituyente que reformará la Carta Orgánica. Foto: Chino Leiva.

Sin cortar la cábala de cada votación, Walter Cortés llegó en moto a la escuela primaria 298, del barrio Melipal, donde emitió su voto para la conformación de la Convención Constituyente que reformará la Carta Orgánica municipal. El intendente de la ciudad votó el domingo cerca de las doce y media, y llamó a la población a participar de los comicios: «después no hay que quejarse».

«Es fundamental que el voto que emita la gente sea para que esta ciudad crezca», opinó Cortés, que desde 2023 adoptó como cábala llegar en moto hasta el establecimiento donde le toca votar, y remarcó: «hay que venir a votar. La responsabilidad civica de sostenter los gobiernos y la democracia es cuando todos acudimos a las urnas. Después no hay que quejarse«

Walter Cortés llegó en moto a votar. Foto: Chino Leiva.

«Los que no están seguramente están desencantados de todo», resaltó respecto de la participación de la población en los comicios, que hasta el mediodía no superaba el 10% del padrón, según lo informado desde las escuelas.

El Intendente hizo hincapié en la necesidad de establecer cambios en la actual normativa municipal: «yo voy a estar a lo sumo una gestión más, los próximos intendentes van a necesitar de una Carta Organica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo«, y agregó que «el pueblo necesita de mucha obra pública para vivir mejor».

El Intendente de Bariloche votó para la conformación de la Convención Constituyente que reformará la Carta Orgánica de la ciudad. Foto: Chino Leiva.

Consultado por el peso de este evento en las elecciones del 2027, Cortés señaló: «acá se juegan otras cosas también. Esto es un test». Además, habló de la alianza con Juntos Somos Río Negro, partido con el que conformaron la lista Estamos Haciendo Bariloche, y remarcó: «tenemos buena onda con el Gobernador -Alberto Weretilneck- asique no creo que haya problema. Hasta hoy tenemos una alianza, después veremos«.

Más temprano, en la escuela 273, votó Yanina Sánchez, que encabeza la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche. Tras realizar su voto, la primera candidata señaló que estas elecciones servirían de termómetro de la actual gestión: «de alguna manera se va a evaluar la gestión que estamos haciendo«.

Por último, Cortés llamó a la población a seguir participando de las elecciones y acercarse a las escuelas, y señaló que el recuento de votos para conocer el resultado «va a ser rápido, seis y cuarto ya va a haber una tendencia».