Los tres equipos que picaron en punta en la NBA y tienen registro de 4-0

Oklahoma City Thunder se impuso a Phoenix Suns (125-114), Houston Rockets superó a Atlanta Hawks (120-110) y Memphis Grizzlies le ganó a Utah Jazz (110-105) en una jornada de la NBA que mantuvo a los vencedores de estos tres juegos como invictos y únicos equipos con récord de 4-0.

Además, Minnesota Timberwolves sufrió su primera derrota de la temporada pese a los 47 puntos de Anthony Edwards (fue 127-125 ante Cleveleand) y Dallas Mavericks ganó en Miami (113-109), donde el Heat encajó su cuarta derrota en cuatro partidos desde la llegada de Giannis Antetokounmpo.

No se detienen

Oklahoma City encontró alivio con su victoria sobre Phoenix después de perder a Jalen Williams, quien sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo contra Los Angeles Clippers. Ajay Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 30 puntos, mientras que Shai Gilgeous-Alexander anotó 26.

Los Rockets continúan en ascenso y dejaron en el camino a los Hawks con una tremenda planilla de : 29 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias y 6 robos. Además el inoxidable Kevin Durant aportó 22 puntos y 9 rebotes.

Cedric Coward sumó 16 puntos y 11 rebotes para liderar a los Grizzlies a una victoria sobre el Jazz. Ty Jerome, quien llegó como líder anotador de la NBA, se quedó en 15 puntos al encestar 4-15 en tiros de campo después de registrar 45 unidades contra Utah en el partido inaugural de la temporada, pero también repartió 8 asistencias.