Carlos Bello marcó el camino en Junín de los Andes y ganó la octava fecha del Rally Neuquino

Con un tiempo de 41m4s6/10, Carlos Bello (RC2) se impuso en la octava fecha del Rally Neuquino, que otra vez dejó su marca en Junín de los Andes. El Toyota Yaris GR marcó la diferencia a lo largo de las dos etapas y la victoria fue incuestionable. En la general, el cipoleño sacó ventajas sobre Daniel Llanos y Gustavo Rojas, quienes tuvieron el mejor consuelo porque festejaron en sus categorías.

La fecha de Junín, con paisajes únicos y el volcán Lanín como testigo, es un clásico del calendario y los pilotos no defraudaron. Detrás del podio, el top 10 se completó con Mario Villanueva (h), Omar Kovacevich, Franco Fosatti, David Abril, Matías Cáceres, Alejandro Ávila y Mauricio Zúñiga.

El ganador se presentó con el Yaris GR alistado por el equipo de Nicolás Raires, el mismo auto que la temporada pasada corrió la Copa Toyota. Tuvo un ritmo muy parejo y resultó inalcanzable para sus rivales.

12 al hilo de Llanos, triunfazo de Rojas

Lo de Llanos en la A6 es abrumador, porque logró la duodécima victoria al hilo. En esta división volvió Mario Villanueva (h), quien terminó con un meritorio segundo puesto, mientras que David Abril se subió al último lugar del podio.

Llanos es una máquina de ganar y lo ratificó en el sur neuquino. (Locos x el Rally)

El abandono de Juan Lovagnini le sirvió en bandeja el triunfo a Gustavo Rojas en la A7. El piloto de San Martín de los Andes hizo un trabajo sin fallas y le sacó un amplio margen a Cristian Caihuan y Carlos Torres.

Más podios en Junín

Cuatro Ford Fiesta terminaron arriba en la RC5, aunque el más rápido fue el de Omar Kovacevich, quien le sacó una escasa ventaja de 11s5/10 a Franco Fosatti, quien se adueñó de la etapa, pero no le alcanzó para hacer combo completo. Tercero quedó Sergio Basile y cuarto Santiago Bavastro.

En la N2L prevaleció Miguel Huenulao, quien dejó en el camino a otro de los Rojas, Mauro, por más de 43 segundos. Tercero entró Gabriel Morán. Luis Salinas hizo un gran trabajo y ganó la etapa, aunque fue cuarto en la divisional.

Miguel Huenulao le sacó una buena diferencia a Mauro Rojas. (Locos x el Rally)

En la A1 cantó victoria el local Matías Miranda, quien repitió lo del 2025. En la definición más ajustada, segundo entró Facundo Lillo, a 9s4. Tercero fue Darío Ochoa. Por último, en la N2L llegó el segundo triunfo en el Neuquino para Alejandro Ávila, quien superó a Mauricio Zúñiga y Marcos Batistuzzi.