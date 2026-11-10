Dos regresos y posibles cambios: Boca ya piensa en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Luego de consagrarse campeón de la Liga 2026 con el agónico gol de Enner Valencia, Boca retomará los entrenamientos este martes desde las 15, con la mente puesta en la semifinal de la Copa Argentina. El encuentro será este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, frente a Banfield.

El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena evaluará durante la semana la evolución de dos jugadores importantes del plantel: Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia, quienes podrían volver a estar a disposición.

El centrodelantero paraguayo, que fue operado a principios de septiembre de una hernia de disco lumbar, completó todos los trabajos durante las últimas semanas y la intención es que vuelva a ser convocado. No suma minutos desde mayo, cuando sufrió la lesión en los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán.

Por su parte, Battaglia también podría reaparecer en la lista de convocados. El volante central se perdió los últimos tres partidos por molestias en la zona del tendón de Aquiles, que fue operado en febrero. Si su evolución es favorable, iría al banco de suplentes en Mendoza.

En cuanto a la formación, Tomás Aranda tiene chances de volver a ser titular. El juvenil reapareció el sábado, cuando ingresó en el complemento del partido definitorio frente a Defensa y Justicia, y pelea por un lugar con Alan Velasco.

Por otra parte, Leandro Paredes está en condiciones de jugar. El mediocampista pidió el cambio ante el Halcón por un calambre, por lo que no tendría inconvenientes para ser titular.

De esta manera, con la pesada mochila de más de tres años sin títulos ya atrás, Arruabarrena encara la recta final de la temporada con posibles regresos importantes y casi todo el plantel a disposición, ya que el único que no entrena con el resto del equipo es el arquero Agustín Marchesín. Este sábado se medirá con Banfield y, una semana después, enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana, antes de comenzar los playoffs del torneo Clausura.