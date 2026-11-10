Néstor Lorenzo explicó por qué no convocó a Álvaro Montero y le respondió al DT de Atlético Nacional

El arquero de Boca no fue convocado por Colombio para los amistosos de noviembre.

Se acera la fecha FIFA y varias selecciones ya empiezan a definir cuestiones relacionadas a sus últimos compromisos internacionales de este 2026. La Selección Colombia no es la excepción, ya que los comandados por Néstor Lorenzo se encuentran congregados en tierras cafeteras para disputar dos amistosos ante Chile.

El seleccionador argentino, que se ocupa del combinado cafetero desde junio del 2022, optó por prescindir de Álvaro Montero, su arquero titular, debido a que tiene que afrontar el compromiso de las semifinales de la Copa Argentina con Boca, en un partido frente a Banfield que se disputará el próximo sábado 14 de noviembre.

Para justificar esta ausencia, Lorenzo habló en las últimas horas: “Antes de la fecha previa le llamé a Camilo Vargas y le dije ‘no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima’. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”.

Lo cierto es que la ausencia del golero xeneize generó controversias en Colombia, sobre todo por los dichos de Lucas González Diez, el entrenador de Atlético Nacional (con pasado en Central Córdoba en Argentina), quien manifestó que le parecía injusto que Lorenzo convocara a dos de sus jugadores porque se perderán las semifinales de la Copa BetPlay de Colombia, que se jugará en plena fecha FIFA.

⚠️🎙️ “Escuché a Lucas. Es injusto” “Si me llaman yo les explico, pero prefieren hablar con la prensa” “Boca necesitaba a Montero la fecha pasada e igual lo llamé. Cada caso es distinto” Néstor Lorenzo responde a Lucas González en @NoticiasCaracol https://t.co/mahms3LFq7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2026

Entonces, Néstor Lorenzo respondió sus críticas: “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”.

Además, el DT argentino soltó un comentario filoso hacia los cuestionamientos, alegando falta de comunicación desde Atlético Nacional: “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”.

La polémica comenzó después del triunfo por 4-3 ante Pereira, el 7 de noviembre, cuando González criticó las convocatorias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo.

Ambos futbolistas se perderán las semifinales de la Copa BetPlay, previstas para el 10 y 17 de noviembre, y el entrenador consideró injusto que los clubes colombianos deban ceder jugadores en instancias decisivas mientras otros equipos pueden conservarlos.