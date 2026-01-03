Cayó el primero en Racing: Valentín Carboni llega a préstamo desde Inter de Milán

Valentín Carboni marcó un gol en el Mundial de Clubes 2025, ante el Urawa de Japón.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, tiene a su primer refuerzo: Valentín Carboni llega proveniente del Inter de Milán, que cede al jugador por 12 meses y sin opción de compra.

El argentino, de 20 años, no estaba sumando minutos en Genoa, equipo dirigido por Daniele De Rossi, por lo que la dirigencia del Inter decidió interrumpir el préstamo y cederlo a la Academia, pese al interés de varios clubes de la Serie A italiana.

Carboni ya había sido cedido a Monza y al Olympique de Marsella, pero en el equipo francés sufrió una lesión de ligamentos que lo obligó a regresar al Inter en 2025. Allí disputó el Mundial de Clubes y luego fue transferido al conjunto genovés, donde comenzó como titular, aunque con la llegada de De Rossi al banco de suplentes perdió terreno.

El interés del jugador en sumarse al equipo de Costas fue clave en la negociación, al igual que la buena relación entre Diego Milito, ídolo del Neroazzurro, y Javier Zanetti, vicepresidente del club italiano.

Valentín fue convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni en reiteradas ocasiones, incluida la Copa América 2024, torneo en el que ingresó ante Perú en la tercera fecha de la fase de grupos, en reemplazo de Ángel Di María.

Con la mira puesta en el Mundial 2026, el mediocampista necesita continuidad y entiende que en el club de Avellaneda podrá encontrarla.