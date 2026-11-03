Champions League: Soulé marcó, Balerdi cometió un error clave y el Manchester United remontó ante Roma

La cuarta fecha de la Champions League tuvo una jornada cargada de emociones y varios argentinos como protagonistas. En Old Trafford, Matías Soulé abrió el marcador para Roma, pero Manchester United reaccionó en el tramo final, aprovechó un error de Leonardo Balerdi y consiguió una agónica victoria por 3-2.

El delantero argentino puso el 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo. Recibió sin marca dentro del área, aprovechó las fallas defensivas del local y definió al primer palo. Seis minutos después, Donyell Malen amplió la ventaja desde el punto del penal para el conjunto italiano.

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En el complemento, Bruno Fernandes descontó también de penal a los 13 minutos. Cuando Roma parecía encaminarse hacia el triunfo, Balerdi falló en un despeje dentro del área a los 38 y Matheus Cunha aprovechó para establecer el 2-2. Apenas tres minutos después, el brasileño recibió sobre la derecha y sacó un potente remate alto al primer palo para dar vuelta el resultado y desatar la locura en Old Trafford.

¡QUÉ MALA SUERTE, LEO! Balerdi quiso despejar, no pudo y Cunha aprovechó para marcar el empate de Manchester United contra la Roma. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/JqcZ0qlxMA — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

La noche también tuvo un cierre caliente: Cunha fue expulsado en tiempo agregado por una fuerte entrada sobre Balerdi. Nahuel Molina permaneció en el banco de suplentes, mientras que Santiago Castro ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo. Lisandro Martínez, por su parte, entró a los 30 minutos del complemento en Manchester United, antes de la remontada. Paulo Dybala no estuvo disponible por lesión.

En otro de los encuentros destacados, Atlético de Madrid cayó 2-0 como local ante Bayern Múnich, con Julián Álvarez y Giuliano Simeone desde el arranque. Lenny Karl abrió el marcador a los 9 minutos del segundo tiempo y Konrad Laimer sentenció el resultado a los 29, luego de recibir un gran cambio de frente de Harry Kane y definir con potencia al primer palo.

Los otros resultados y los argentinos que juegan este miércoles

En los demás partidos del martes, Inter de Milán venció 3-0 a Feyenoord como visitante, sin Lautaro Martínez, ausente por lesión. Además, Paris Saint-Germain goleó 6-0 a Villarreal y Barcelona superó 3-0 a Aston Villa.

La actividad continuará este miércoles con varios argentinos en cancha. Liverpool, con Alexis Mac Allister, visitará a Fenerbahce desde las 14.45, al mismo tiempo que Real Madrid jugará como visitante ante AEK Atenas.

Más tarde, desde las 17, Leipzig recibirá a Manchester City, con presencia argentina en ambos equipos: Martín Demichelis estará en el conjunto alemán, mientras que Enzo Fernández jugará para el inglés. En simultáneo, Como, con Nico Paz y Máximo Perrone, visitará a Lens en Francia.