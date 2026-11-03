Cervantes se prepara para recibir la séptima fecha del Regional de Rally

La presentación tuvo lugar en la sede de la AVGR, con dirigentes, la intendenta Claudio Montanaro y pilotos.

En la sede de la Asociación Volantes de General Roca se llevó a cabo la presentación oficial de la 7º fecha del Campeonato Regional de Rally. El Rally Ciudad de Cervantes se disputará del 6 al 8 por caminos de la localidad rionegrina.

En el lanzamiento de la prueba estuvieron presentes la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, el presidiente de la AVGR, Jorge Goyo Martínez y el titular de la Federación Regional Once, Raúl Ginobile, junto a pilotos zonales de las distintas categorías.

Entre los presentes se encontraban Marcos Craievich, Jorge Escalante, Piero Moriones, Agustín Pistagnesi, Camila Pilquiman, Fabricio D’Amico y Simonelli.

El cronograma del Rally de Cervantes

Esta séptima fecha resultará clave para las aspiraciones de los pilotos que lideran el Campeonato Regional 2026. En el encuentro se brindaron detalles de la carrera que tendrá 6 pruebas especiales por caminos locales repartidas entre sábado y domingo.

La prueba se pondrá en marcha el viernes a las 20:00 con la largada simbólica que tendrá lugar frente al edificio municipal y en el mismo lugar se realizará el podio final con la premiación.

En el lanzamiento se resaltaron los aspectos de seguridad, tanto de los pilotos como del público que asiste, que se deben tener en cuenta durante el desarrollo de la competencia.

También se informó, que el Municipio de Cervantes suele publicar los horarios exactos de cierre de los caminos vecinales y tramos de barda unas horas antes del inicio de la carrera para garantizar la seguridad del público.

Además se dio a conocer que el cierre de las inscripciones será este miercoles a las 20 horas y desde la organización esperan contar con alrededor de 60 máquinas al momento de la largada.