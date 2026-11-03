En Bariloche, AVC mudó sus oficinas a la esquina de Onelli y Gallardo

AVC trasladó su sucursal de atención al público en Bariloche a la esquina de Onelli y Gallardo. El cambio forma parte del proceso de crecimiento de la empresa y busca seguir fortaleciendo el vínculo con sus clientes y la comunidad, tras dejar su tradicional espacio sobre Mitre.

El nuevo local permitirá continuar brindando atención personalizada a clientes y vecinos, con el objetivo de mejorar la experiencia y acompañar el desarrollo de los servicios.

Al respecto, el presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), Alejandro Pozas, destacó: “Esta mudanza representa un paso más en el crecimiento de AVC. Queremos que nuestros clientes encuentren un espacio cómodo y accesible, donde puedan acercarse, realizar sus consultas y recibir una atención cercana y personalizada. Seguimos trabajando para estar cada vez más cerca de nuestros usuarios y acompañar sus necesidades”.

Pozas también expresó el compromiso de la entidad con Bariloche y Dina Huapi. “Este nuevo espacio refleja la voluntad de seguir mejorando los servicios y fortaleciendo la presencia de nuestras empresas en la ciudad, con una mirada puesta en los vecinos y en las necesidades de nuestros asociados”, afirmó.

El presidente de la CEB señaló que AVC “cubre desde Dina Huapi, en el río Limay, hasta los kilómetros al Oeste, todo el Microcentro y el Sur de Bariloche”, acompañando los emprendimientos sociales y comunitarios del sector. Además, informó que la empresa está iniciando inversiones en tecnología para fortalecer su infraestructura, optimizar los servicios y consolidar su posicionamiento frente a la amplia oferta de prestadores.

Horarios de atención

El traslado no implica modificaciones en la modalidad de funcionamiento. La nueva sucursal atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 14.

De igual modo, la firma recordó que sus canales digitales se encuentran disponibles para realizar consultas y gestiones de forma ágil.