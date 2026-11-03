La justicia investigará el ataque en patota a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició una investigación de oficio por un violento episodio ocurrido en los bosques de Palermo, donde varios adolescentes agredieron a golpes a trabajadoras sexuales trans.

Filmaciones del ataque fueron difundidas en redes sociales por los propios agresores, acompañadas por mensajes transfóbicos. En los videos se observa a los jóvenes utilizar conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y un árbol arrancado de raíz para atacar a las víctimas.

La Fiscalía porteña abrió el expediente de oficio

Según diversos testimonios, las trabajadoras sexuales respondieron a la agresión. Durante el enfrentamiento, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, sufrió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta. El SAME lo trasladó al Hospital Fernández, donde recibió atención por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.

Los agresores participaban de una convocatoria de ciclismo stunt, una disciplina enfocada en trucos y acrobacias. Uno de los organizadores explicó al portal SM Noticias que un grupo se desprendió del recorrido establecido para dirigirse hacia los bosques de Palermo, lugar donde se iniciaron las agresiones verbales y el posterior enfrentamiento.

El hecho generó un repudio generalizado desde distintas organizaciones. Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad y referente de la comunidad LGTBQ, repudió el accionar en sus redes sociales.

“Desde la Fundación Igualdad, repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno”, señaló Paradiso Sottile.

Debido a las lesiones sufridas por el menor, la Fiscalía porteña abrió el expediente de oficio, al tener competencia sobre este tipo de delitos. Los investigadores evalúan aplicar el agravante por odio de género en la acusación.