Nueva polémica en el seno interno del equipo Ferrari. La escuadra de Maranello vivió esta madrugada otro encontronazo entre sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, situación que terminó por saturar la paciencia de su director, Fred Vasseur.

El francés no ocultó su malestar contra Leclerc, que se llevó puesto a su coequiper en el tramo final de competencia y condicionó el resultado final de ambos monoplazas. Ello significó una penalidad de 10 segundos para el monegasco, que había cruzado la meta por delante del argentino Franco Colapinto.

Culminada la muy atractiva carrera, ganada por el neerlandés Max Verstappen con Red Bull, Vasseur mostró su furia, considerando que el monegasco desobedeció una instrucción directa. La misma indicaba que sus pilotos no se adelantaran entre sí, ya que la prioridad era alcanzar a los autos que tenían por delante.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO DE FERRARI!! ¡¡LECLERC Y HAMILTON SE TOCARON Y LEWIS PERDIÓ MUCHAS POSICIONES!! 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/mZjdsTukjn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

«En primer lugar, tengo que decir que lo que ha pasado es inaceptable. Repito el mismo mensaje de México, porque hay que pensar en las personas que trabajan en Maranello, en el equipo, en todos los accionistas y en los patrocinadores. Le habíamos dado una orden a Charles de no adelantar, porque en ese momento era más importante alcanzar a los coches de delante que ponerse a luchar entre ellos», comenzó diciendo el director de Ferrari.

El francés, ex jefe de Sauber, prosiguió y responsabilizó directamente a Leclerc del hecho ocurrido, remarcando que el team ya había hablado sobre este tipo de situaciones después de los episodios de México y Brasil.

«Charles ha cometido un error que perjudica muchísimo al equipo. Su comportamiento ha sido inaceptable. Sinceramente, estoy más que enfadado, porque el mensaje había quedado claro después de México y todos habíamos hablado del asunto en Brasil», recalcó.

La escuadra de Maranello, que no alcanza la gloria desde la temporada 2007 con Kimi Raikkonen, necesita tomar medidas. Y Vasseur, que llegó al liderazgo de la escuadra hace tres años en reemplazo de Mattia Binoto, es consciente de ello.

Leclerc asume la culpa en el incidente con Hamilton "No he sentido que haya hecho nada fuera de la norma… pero ha habido grandes consecuencias para Lewis y el equipo, es inaceptable" #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 https://t.co/fljHuufpOO — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

“Eso lo discutiremos mañana, pero está claro que tendremos que tomar medidas, tomar decisiones. No es esta noche cuando debemos actuar. Tenemos que mantener la calma y después tomar las medidas necesarias. Desde luego, es inaceptable que se eche a perder de esta manera el trabajo de dos mil personas que se esfuerzan muchísimo. Quizás también sea el momento de empezar a plantearse algunas cosas de cara a la próxima temporada», explicó.

Por último, el mandamás deportivo reconoció que la relación entre los pilotos llegó a un punto delicado y admitió que no esperaba semejante nivel de tensión cuando Ferrari decidió incorporar a Hamilton, que hoy también fue penalizado por sobrepasar por fuera de los límites del circuito.

«Sinceramente, no. Si lo hubiera sabido, nuestra actitud habría sido diferente. Está claro que la presión está aumentando. Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero, sinceramente, al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo», cerró.