Chiqui Tapia, sobre los arbitrajes argentinos: “Si juego sin delanteros, ¿cómo hago un gol?”

Por primera vez desde que el escándalo judicial que lo vincula saliera a la luz en Estados Unidos durante el Mundial 2026, Claudio Tapia, presidente de la AFA, salió al cruce, aclaró su postura al respecto y también refirió a las sospechas constantes sobre los arbitrajes argentinos.

En una entrevista con Tomás Rebord en el programa Dominbord que se emite por América TV, el mandamás del fútbol nacional comenzó desestimando los rumores sobre operativos del FBI y aseguró que no teme al escrutinio internacional. «Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?», lanzó sin filtro.

Luego, Tapia abordó un tema recurrente de hace tiempo: las sospechas sobre los arbitrajes y los permanentes cuestionamientos referidos a los formatos de los torneos del fútbol doméstico. “La gestión no se discute. Si se discutiera la gestión, no me votarían”, afirmó.

"LPF Play" Porque según cuenta Chiqui Tapia la plataforma tiene casi 1 millón de suscriptores y también desliza que quiere quedarse con los derechos de imagen de la Primera División para añadirla a la plataforma. https://t.co/sTCeYeX9nO — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

“Hace nueve años y medio que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ha ganado. A mí me votan los dirigentes del fútbol argentino. Cada uno puede decir lo que quiera”, agregó, remarcando que su función responde a defender a todos los clubes por igual.

Para Tapia, gran parte de los cuestionamientos responden a intereses de sectores empresariales y a grupos de dirigentes que, según su punto de vista, desean ocupar su lugar frente a la AFA.

“Seguramente, al círculo rojo le hubiera gustado ser presidente de la AFA y salir campeón del mundo, de la Finalissima y tener la época del mejor jugador del mundo levantando todos los títulos”, afirmó.

🔥❌ Nuevamente desde la transmisión oficial mandaron a borrar los videos en redes sociales referidos al polémico penal que sancionó Nicolas Ramírez a Godoy Cruz ante Tristán Suárez, mientras los demás videos de la final no fueron eliminados https://t.co/lCx8mFR2ow — PaseClave (@paseclave__) November 15, 2026

Nicolás Ramírez, en el centro de la polémica

Consultado por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el último superclásico (ayer volvió a quedar en el centro de la polémica por su labor en la final de la Primera Nacional), Chiqui respondió con ironía.

“Yo no me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo saliste a jugarlo, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal y produjo el agujero que generó…”, comenzó diciendo.

Y agregó: “yo no debo hablar, yo no fui el árbitro ni nada. ¿Vos me decís que lo perjudicaron? Yo te puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente y por lo cual también podés perder un partido. La semana anterior, Estudiantes se quedó con 10 jugadores, perdía 3 a 0 y lo empató 3 a 3. Y Marcos Rojo hizo el cuarto gol en posición adelantada. Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios. No puede ser que nunca pierda un partido el técnico o los jugadores. Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA”, completó.

Para finalizar el asunto, y citando concretamente el último Superclásico entre Boca y River, Tapia recordó el caso del mediocampista Lucas Silva: “jugó un chico que sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza?”

“Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿Es culpa de la AFA?”, prosiguió, en relación con la salida de Lucas Beltrán a los 15 minutos del primer tiempo por decisión del entrenador Leonardo Ponzio. «Están equivocados, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”, completó.