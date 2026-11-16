ANSES diciembre 2026: cuándo se cobra el aguinaldo y cuáles son los montos con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocida como medio aguinaldo, se depositará de manera automática en diciembre 2026 en la misma fecha y cuenta bancaria asignada para el haber mensual ordinario.

Este esquema unificado de ANSES comenzará a liquidarse el miércoles 9 de diciembre 2026, luego del fin de semana largo por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción, e integrará en una única liquidación el reajuste por movilidad del 2,17%, el medio aguinaldo calculado sobre el haber actualizado y el bono extraordinario de $70.000, garantizando un ingreso neto de bolsillo de $730.274 para la jubilación mínima.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2026: qué días cobran los jubilados de la mínima y PNC con aguinaldo

El cronograma oficial de ANSES diseñado para los sectores de menores ingresos concentra las acreditaciones durante la primera mitad del mes, permitiendo que todos los titulares dispongan del dinero antes de Navidad:

Pensiones No Contributivas (PNC) — Tres jornadas concentradas : Miércoles 9 de diciembre 2026: documentos terminados en 0 y 1. Jueves 10 de diciembre 2026: documentos terminados en 2 y 3. Viernes 11 de diciembre 2026: agrupamiento de documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (cierre del bloque asistencial).

: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo : Miércoles 9 de diciembre 2026: documentos terminados en 0. Jueves 10 de diciembre 2026: documentos terminados en 1. Viernes 11 de diciembre 2026: documentos terminados en 2. Lunes 14 de diciembre 2026: documentos terminados en 3. Martes 15 de diciembre 2026: documentos terminados en 4, 5 y 6. Miércoles 16 de diciembre 2026: documentos terminados en 7, 8 y 9 (conclusión del tramo mínimo).

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Jubilaciones ANSES que superan el haber mínimo: fechas de cobro del aguinaldo por DNI en diciembre 2026

Para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes ordinarios sobrepasan el piso previsional, los depósitos del haber actualizado más el medio aguinaldo se efectuarán en cinco días hábiles consecutivos:

Jueves 17 de diciembre 2026: documentos terminados en 0 y 1.

Viernes 18 de diciembre 2026: documentos terminados en 2 y 3.

Lunes 21 de diciembre 2026: documentos terminados en 4 y 5.

Martes 22 de diciembre 2026: documentos terminados en 6 y 7.

Miércoles 23 de diciembre 2026: documentos terminados en 8 y 9 (cierre definitivo del calendario previsional antes de Nochebuena).

Acreditación automática sin trámites: el organismo recordó que no es necesario realizar ninguna gestión presencial ni inscripción digital para cobrar la segunda cuota del SAC, aunque el bono de $70.000 queda excluido del cálculo semestral por su naturaleza no remunerativa.

ANSES: ¿cuánto cobro en diciembre 2026, con el aumento, el aguinaldo y el bono?