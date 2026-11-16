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Yo Como

Tips para que los tacos de pescado con cúrcuma queden bien sabrosos

Un plato ideal para quienes no quieren esperar tanto tiempo con cocciones. La sugerencia es de la chef y pastelera "Majo" Marini.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tips para que los tacos de pescado con cúrcuma queden bien sabrosos

Un plato ideal para quienes no quieren esperar tanto tiempo con cocciones. La sugerencia es de la chef y pastelera "Majo" Marini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA EL MARINADO: --

mero o merluza: 600 gr

pimienta blanca: a gusto

sal de mar: a gusto

ajo: 2 dientes

cilantro: 5 tallos

cúrcuma + jengibre: c/n

limón: 1

aceite de oliva: c/n

PARA LA GUARNICIÓN: --

col morada: 50 gr

col verde: 50 gr

zanahorias: 2

tortillas de maíz: c/n

cilantro: a gusto

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Para la marinada: colocar en el mortero la pimienta blanca, sal, ajo, lemon grass cortado pequeño, tallos de cilantro cortados, chile serrano, jengibre troceado, cúrcuma y echalote. Colocar la pasta en un bol y añadir ralladura de limón, sal y aceite de oliva.

Cortar el pescado en tiras de 10 x 2 cm y añadir al bol del marinado. Dejar reposar por 10 minutos.

Cortar las coles y sumergir en bols separados con agua y hielos hasta que quede crujiente. Luego de unos minutos, escurrir las coles y colocarlas en otra vez en un bol. Añadir zanahoria rallada, mezclar y reservar.

Calentar una sartén grueso y sellar el pescado 2 minutos por lado. Calentar las tortillas y colocar el pescado en el centro. Añadir la ensalada de coles y zanahorias y decorar con hojas de cilantro.


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