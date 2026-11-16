Tips para que los tacos de pescado con cúrcuma queden bien sabrosos

Lista de Ingredientes PARA EL MARINADO: -- mero o merluza: 600 gr pimienta blanca: a gusto sal de mar: a gusto ajo: 2 dientes cilantro: 5 tallos cúrcuma + jengibre: c/n limón: 1 aceite de oliva: c/n PARA LA GUARNICIÓN: -- col morada: 50 gr col verde: 50 gr zanahorias: 2 tortillas de maíz: c/n cilantro: a gusto sal y pimienta: a gusto

Preparación

Para la marinada: colocar en el mortero la pimienta blanca, sal, ajo, lemon grass cortado pequeño, tallos de cilantro cortados, chile serrano, jengibre troceado, cúrcuma y echalote. Colocar la pasta en un bol y añadir ralladura de limón, sal y aceite de oliva.

Cortar el pescado en tiras de 10 x 2 cm y añadir al bol del marinado. Dejar reposar por 10 minutos.

Cortar las coles y sumergir en bols separados con agua y hielos hasta que quede crujiente. Luego de unos minutos, escurrir las coles y colocarlas en otra vez en un bol. Añadir zanahoria rallada, mezclar y reservar.

Calentar una sartén grueso y sellar el pescado 2 minutos por lado. Calentar las tortillas y colocar el pescado en el centro. Añadir la ensalada de coles y zanahorias y decorar con hojas de cilantro.