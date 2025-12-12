Racing y Estudiantes se miden en la final del torneo Clausura: hora, formaciones y TV

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino. El partido, programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de la señales de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro a cargo de conducir la final es Nicolás Ramírez.

Racing se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo.

Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en La Bombonera.

Previamente, en la fase regular, el equipo de Gustavo Costas había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Por su parte, Estudiantes protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos.

Sin embargo, el conjunto de Eduardo Domínguez en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, el mejor equipo de la tabla Anual, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Las probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 21

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

TV: ESPN Premium y TNT Sports