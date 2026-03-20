Cinco argentinos salen a escena en el Masters 1000 de Miami: partidos y horarios

Etcheverry abre su participación en segunda ronda por ser uno de los preclasificado del torneo.

Este viernes será una jornada con gran protagonismo de argentinos en el Masters 1000 de Miami. El torneo, que se realiza en el predio del Hard Rock Stadium, tendrá un día lleno de acción con el cierre de la primera ronda y el comienzo de la segunda fase.

El primero tenista albiceleste de la jornada será Thiago Tirante (81°). El platense, que perdió en la ronda final de la Qualy, entró al cuadro principal como Lucky Loser. Jugará desde las 11:30 ante el francés Valentin Royer (69°).

Tirante entró al torneo a pesar de caer en la Qualy.

Por otro lado, Sebastián Báez debutará ante el australiano Adam Walton (85°), proveniente de la clasificación. El encuentro comenzará no antes de las 13:20.

Se juega la segunda ronda

Mas tarde y por la segunda ronda, Mariano Navone (61°) tendrá un duro compromiso contra el monegasco Valentin Vacherot (25°), previsto para no antes de las 15:40. La Nave llega a este duelo luego de un sólido triunfo contra Basilashvili, por 7-6 y 6-3.

Navone tiene un difícil partido en segunda ronda.

Además, Tomás Etcheverry (32°) comenzará su camino en Miami ante el belga Zizou Bergs (45°). El Retu debuta en segunda ronda por estar entre los preclasificados del certamen. El partido comenzará no antes de las 15:40.

El último argentino en salir a la cancha será Camilo Ugo Carabelli (66°). El Brujo viene de ganar en tres sets un partidazo contra el francés Mpetshi Perricard y se verá las caras contra el estadounidense Sebastian Korda (36°) no antes de las 16.

Francisco Cerúndolo (19°), la mejor raqueta nacional, iniciará su camino recién este sábado. Al ser preclasificado, debuta en segunda ronda y espera al ganador de Tirante vs. Royer.

La jornada del viernes cerrará con el debut de Carlos Alcaraz. El número uno del mundo y campeón del certamen en 2022, jugará frente al brasileño Joao Fonseca. El duelo está programado para las 21 horas.

Toda la actividad del Masters 1000 de Miami se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN y Disney+ Premium.