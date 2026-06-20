Cipolletti vs. Deportivo Rincón, un duelo clave por el Federal A en la Visera

Cipolletti y Deportivo Rincón jugarán este domingo un partido clave en el grupo 3 del torneo Federal A de fútbol. Los dos están en zona de clasificación, la diferencia es de apenas un punto y por eso se trata de una “final” en la fecha 14 de la competencia.

La acción en la Visera de Cemento comenzará a las 15:30, con el control de Valentín Pompei. El Albinegro suma 17 unidades, uno más que el León, pero hay otro dato: los rionegrinos todavía tienen que quedar libres.

Los neuquinos tendrán el debut del director técnico Germán Noce, quien tomó las riendas del equipo esta semana y afrontará una prueba de fuego. Desde el 18 de abril, cuando Cipolletti sorprendió y ganó en Rincón (2-1), el León piensa en la revancha. Y puede tenerla hoy, con nuevo DT.

Germán Noce debutará en el banco de deportivo Rincón. (Gentielza)

En una competencia que ha sido muy pareja, la localía asoma como un punto clave y por eso las mayores obligaciones de hoy serán para Cipolletti, que además viene de perder y necesita mejorar la imagen ante su gente. Rincón, que trabajó en el predio de Don Pedro para adaptarse al césped natural, llega con el plan de dar el golpe y la primera alegría a su flamante entrenador.

El León entrenó en el predio de Don Pedro. (Prensa Deportivo Rincón)

La fecha se abrió ayer con el empate 0-0 entre FADEP y Juventud Unida, un resultado positivo para los regionales, porque ambos siguen en la zona baja. Hoy a las 16:30 se verán las caras Atenas RC vs. Costa Brava.

Sol de Mayo, en Madryn: por la zona 4, el equipo de Viedma tendrá un duro compromiso ante Guillermo Brown. Será a partir de las 15, con el control de Emiliano Bustos. El equipo capitalino suma 14 puntos y ocupa el quinto puesto; mientras que su rival suma 11 y marcha anteúltimo.