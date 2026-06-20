Cipolletti vs. Deportivo Rincón, un duelo clave por el Federal A en la Visera
Juegan el domingo a las 15:30, por la fecha 14 de la zona 3. Sol de Mayo visita a Brown de Madryn, en la 4.
Cipolletti y Deportivo Rincón jugarán este domingo un partido clave en el grupo 3 del torneo Federal A de fútbol. Los dos están en zona de clasificación, la diferencia es de apenas un punto y por eso se trata de una “final” en la fecha 14 de la competencia.
La acción en la Visera de Cemento comenzará a las 15:30, con el control de Valentín Pompei. El Albinegro suma 17 unidades, uno más que el León, pero hay otro dato: los rionegrinos todavía tienen que quedar libres.
Los neuquinos tendrán el debut del director técnico Germán Noce, quien tomó las riendas del equipo esta semana y afrontará una prueba de fuego. Desde el 18 de abril, cuando Cipolletti sorprendió y ganó en Rincón (2-1), el León piensa en la revancha. Y puede tenerla hoy, con nuevo DT.
En una competencia que ha sido muy pareja, la localía asoma como un punto clave y por eso las mayores obligaciones de hoy serán para Cipolletti, que además viene de perder y necesita mejorar la imagen ante su gente. Rincón, que trabajó en el predio de Don Pedro para adaptarse al césped natural, llega con el plan de dar el golpe y la primera alegría a su flamante entrenador.
La fecha se abrió ayer con el empate 0-0 entre FADEP y Juventud Unida, un resultado positivo para los regionales, porque ambos siguen en la zona baja. Hoy a las 16:30 se verán las caras Atenas RC vs. Costa Brava.
Sol de Mayo, en Madryn: por la zona 4, el equipo de Viedma tendrá un duro compromiso ante Guillermo Brown. Será a partir de las 15, con el control de Emiliano Bustos. El equipo capitalino suma 14 puntos y ocupa el quinto puesto; mientras que su rival suma 11 y marcha anteúltimo.
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