Previa de Qatar, panorama completamente distinto a Las Vegas. El contexto representa una contraposición absoluta a lo ocurrido días atrás en el desierto de Nevada. Y eso es algo que Franco Colapinto tiene bien claro a horas de acelerar en el circuito internacional de Lusail, escenario de la penúltima cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El clima de Medio Oriente representa un verdadero reto para los pilotos y la necesidad de administrar correctamente los neumáticos. Por cierto, tanto preocupan las altas temperaturas, que la propia empresa Pirelli restringió la cantidad de vueltas de los neumáticos durante el fin de semana.

A ello, que además supondrá un desafío para la integridad física de los protagonistas, se le suma las características propias del trazado de 5,419 metros de extensión; un circuito más técnico, de curvas rápidas, donde la velocidad final, como ocurrió en Las Vegas, no cumplirá un rol tan determinante.

En ese sentido, Alpine, que viene de sumar 18 puntos gracias al 6° puesto del argentino y el 5° de Pierre Gasly, la tendrá más difícil en relación a sus chances de pelear de igual a igual con las grandes potencias.

«Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático», dijo el pilarense en el Media Day de este jueves.

«Así que tenemos que ver qué pasa. Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de la alta velocidad doblando. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando. Así que sí, vamos a intentar tener una buena carrera, pero sabemos que va a ser más difícil«, recalcó Franco, 12° en el certamen con 35 puntos.

Back together 😎🛴 https://t.co/cxIDsDC2M5 November 26, 2026

El argentino, pronto a completar su primera temporada completa en F1, cree que el límite de 27 vueltas impuesto por Pirelli para el uso de los neumáticos le quitará emoción a la carrera, al hacer que la estrategia sea más predecible debiendo pasar por boxes, mínimamente, en dos oportunidades.

«Creo que eso hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible. Estirás el stint todo lo que podés o, cuando hay un auto de seguridad virtual o un auto de seguridad, todos paran. Y lo mismo ocurre con la segunda parada», explicó.

«El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”, agregó el argentino, que este fin de semana retornará al diseño tradicional de casco, tras utilizar dos ediciones especiales en la seguilla de competencias en América.

La actividad oficial en Lusail comenzará mañana, con las dos tandas de entrenamientos libres. En Qatar, donde se compite desde 2021 (en 2022 no hubo carrera por el Mundial de Fútbol), Colapinto abandonó en su primera participación de 2024, mientras que el año pasado arribó 14°.