Arruabarrena igualó el récord mata-mata ganados de Carlos Bianchi en la historia de Boca. FotoBaires. Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina.

Boca se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura 2026 tras vencer 2-0 a Independiente Rivadavia y también consiguió una marca estadística de enorme peso institucional. Con este triunfo, Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 20 duelos de eliminación directa ganados como director técnico del Xeneize, igualando el récord histórico que hasta hoy pertenecía exclusivamente a Carlos Bianchi.

El presente del equipo de la Ribera atraviesa un momento inmejorable: recientemente consagrado campeón de Liga por la Tabla Anual y flamante dueño de la Copa Sudamericana 2026, el conjunto azul y oro prolongó su racha triunfal en el cierre de la temporada y dejó a su entrenador a un paso de quedar como único líder histórico en la próxima instancia.

El ranking histórico de entrenadores de Boca

Lo más llamativo de la marca conseguida por el Vasco radica en su contundencia. Arruabarrena necesitó apenas 23 cruces para llegar a las 20 victorias (sufrió solo 3 eliminaciones), lo que arroja un impactante 86,9% de efectividad en series definitorias. Por su parte, el Virrey alcanzó sus 20 festejos a lo largo de 28 llaves disputadas (con 8 caídas).

Detrás de ambos líderes en la tabla histórica de técnicos con más series eliminatorias ganadas en Boca se ubican nombres ilustres:

Guillermo Barros Schelotto: 12 ganadas (sobre 18 disputadas).

Miguel Ángel Russo: 11 ganadas (sobre 16, además de 1 compartida con Garasini).

Alfredo Garasini: 10 ganadas (sobre 17, más 1 compartida).

Julio César Falcioni: 9 ganadas (sobre 12).

Sebastián Battaglia: 8 ganadas (sobre 9).

Juan Carlos Lorenzo: 8 ganadas (sobre 10).

Oscar Washington Tabárez: 8 ganadas (sobre 15).

Gustavo Alfaro y Mario Fortunato: 7 ganadas cada uno (ambos sobre 10 cruces).

El camino de Arruabarrena: 20 triunfos y una racha imparable en 2026

El recorrido eliminatorio de Rodolfo Arruabarrena en el banco xeneize se divide en sus dos etapas al frente del plantel, con una racha actual de diez series ganadas de manera consecutiva:

Ciclo 2014-2016 (10 ganadas, 3 perdidas): Debutó en la Sudamericana 2014 dejando en el camino a Rosario Central, Deportivo Capiatá y Cerro Porteño, cayendo recién en semifinales ante River.

En 2015 venció a Vélez en el desempate por un lugar en la Libertadores -torneo en el que luego fue eliminado en octavos frente al Millonario– y conquistó de punta a punta la Copa Argentina 2015 tras superar seis rondas seguidas (Huracán Las Heras, Banfield, Guaraní Antonio Franco, Defensa y Justicia, Lanús y Rosario Central). Su única caída en 2016 fue en la final de la Supercopa Argentina ante San Lorenzo.

Ciclo 2026 (10 ganadas, 0 perdidas): En la presente temporada encadenó cuatro éxitos por Copa Argentina (Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield), cinco en la conquista de la Copa Sudamericana (O’Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro en la final) y el reciente triunfo frente a la Lepra mendocina por el Clausura.