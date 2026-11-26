El enfrentamiento entre Milett Figueroa y Ximena Capristo sumó un nuevo capítulo y podría terminar en la Justicia. La modelo peruana analiza demandar por injurias a la panelista, luego del escandaloso cruce que protagonizaron en Sálvese quien pueda (SQP), por América TV.

Según informaron La 100 y Tele Bajo Cero este jueves 26 de noviembre, la expareja de Marcelo Tinelli manifestó su malestar por las acusaciones que recibió durante una entrevista telefónica y cuestionó la manera en que fue tratada.

Qué pasó entre Milett Figueroa y Ximena Capristo

El conflicto comenzó cuando Milett fue convocada por el programa para opinar sobre las polémicas declaraciones de Nelson Castro durante su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú.

Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando Capristo recordó un supuesto episodio ocurrido durante la participación de la modelo en el Bailando.

La panelista aseguró que Figueroa habría utilizado a una productora para realizar tareas personales y también lanzó una grave acusación relacionada con unos vestidos prestados por un diseñador.

La modelo rechazó los cuestionamientos sobre la productora, manifestó su incomodidad por el tono de la conversación y decidió cortar la comunicación en vivo.

Milett Figueroa evalúa llevar a Ximena Capristo a la Justicia

Tras el escándalo, la modelo habló con la televisión peruana y cuestionó la difusión de acusaciones en su contra.

En ese contexto, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales por injurias contra Capristo, al considerar que las declaraciones podrían perjudicar su imagen.

Ximena Capristo reconoció que se excedió en sus acusaciones

Ante la repercusión del enfrentamiento, la panelista volvió a referirse al tema y reconoció que se había excedido al utilizar la palabra robo.

Según su versión, un diseñador le habría prestado seis vestidos a Figueroa, de los cuales solo cuatro habrían sido devueltos. No obstante, también admitió la posibilidad de que las prendas faltantes hubieran quedado en manos de otra persona.

Por el momento, no se confirmó que Milett haya presentado formalmente una demanda, mientras la polémica continúa generando repercusiones tanto en la televisión argentina como en la peruana.