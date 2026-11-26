Con la llegada de las altas temperaturas, disfrutar de una bebida bien fría puede convertirse en un desafío, especialmente cuando olvidamos colocarla en la heladera.

Sin embargo, existe un truco casero para enfriar las bebidas en pocos minutos, utilizando hielo, agua y un ingrediente que todos tenemos en la cocina: la sal.

Una investigación experimental del instituto noruego SINTEF comprobó que la combinación de estos elementos permite reducir la temperatura de una lata mucho más rápido que otros métodos de refrigeración.

Cómo enfriar las bebidas rápidamente con hielo y sal

Para poner en práctica este método solo se necesita un recipiente amplio, agua fría, cubitos de hielo y sal de mesa.

El procedimiento es sencillo:

Colocar abundante hielo en un recipiente.

Agregar agua fría y un puñado de sal.

Mezclar los ingredientes.

Introducir las latas o botellas de plástico cerradas.

Controlar la temperatura después de unos minutos.

Una vez que las bebidas estén frías, retirarlas con una pinza, enjuagar los envases y servir.

Por qué funciona el truco de la sal y el hielo

Según explica la Universidad Nacional de Australia, la sal disminuye el punto de congelación del agua, lo que permite obtener una mezcla con una temperatura inferior a los cero grados.

Al mismo tiempo, el agua fría rodea gran parte del envase y facilita la transferencia de calor.

De esta manera, la bebida pierde temperatura más rápidamente sin necesidad de incorporar hielo directamente en el vaso, lo que permite conservar su sabor original.

Cuánto tarda en enfriarse una lata de gaseosa

En el experimento realizado por SINTEF, una lata de 330 mililitros alcanzó los cinco grados mediante diferentes métodos:

Agua con hielo y sal: dos minutos y medio.

dos minutos y medio. Agua con hielo: diez minutos.

diez minutos. Freezer: una hora.

Los tiempos pueden variar según la temperatura inicial de la bebida, el tamaño del envase y la cantidad de hielo utilizada.

Este sencillo método resulta especialmente práctico para las reuniones familiares, los días de pileta y las comidas al aire libre durante el verano.