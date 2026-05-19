Hantavirus en el MV Hondius: el dato que llevó al Malbrán a desplegar un operativo en Ushuaia

La investigación por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius concentra operativos sanitarios en Ushuaia, donde científicos del ANLIS-Malbrán intentan determinar si existe circulación del virus Andes en Tierra del Fuego. Los estudios iniciaron luego de que se supiera que la pareja de neerlandeses fallecida recorrió distintos puntos de la Patagonia.

Según publicó Clarín, la pareja de ornitólogos neerlandeses que habría iniciado la cadena de contagios recorrió distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en Ushuaia el 1 de abril. Ambos murieron por el virus tras participar del viaje.

El operativo del Malbrán en Ushuaia que intenta despejar una incógnita sanitaria

Desde el ministerio de Salud de la Nación explicaron que la investigación no se limita a Tierra del Fuego. También se realizan capturas y análisis en provincias donde el hantavirus tiene circulación conocida, como Neuquén, Río Negro y Chubut.

“En Tierra del Fuego no tienen el know how de cómo tratar este virus”, señalaron desde la cartera sanitaria. En tanto en las provincias con antecedentes de circulación del virus, agregaron que “hay equipos especializados que pueden hacer parte del trabajo”.

Foto: gentileza.

El despliegue especial en Ushuaia responde a una situación inédita. Las autoridades buscan descartar la presencia de reservorios naturales del virus en el sur del país, donde nunca se había confirmado circulación autóctona de hantavirus.

La hipótesis tomó fuerza porque la pareja neerlandesa permaneció en Ushuaia entre el 29 de marzo y el 1 de abril. Durante esos días habrían realizado actividades de observación de aves en distintos sectores cercanos a la ciudad.

Qué lugares visitaron los turistas antes del crucero MV Hondius

Entre los sitios mencionados en la investigación aparece el relleno sanitario de Ushuaia, señalado en medios internacionales como un punto frecuentado por observadores de aves y fauna silvestre. Las autoridades todavía reconstruyen el recorrido completo de los turistas.

“Digamos que si la pareja no hubiese estado en Tierra del Fuego días antes de la partida del crucero, no hubiese ido un grupo a investigar”, reconocieron desde el ministerio de Salud a Clarín.

La reconstrucción epidemiológica también incluye otras provincias argentinas y zonas rurales de Chile y Uruguay. Según detallaron fuentes oficiales, los turistas ingresaron al país el 16 de febrero desde Chile por Mendoza y luego viajaron hacia el norte argentino antes de recorrer la Patagonia.

La Organización Mundial de la Salud confirmó que el matrimonio visitó áreas donde habita el ratón colilargo, principal reservorio del virus Andes. Hasta el momento, la OMS reportó 11 contagios vinculados al brote y tres fallecidos.

La búsqueda del ratón colilargo en Tierra del Fuego preocupa a científicos

La misión científica en Ushuaia incluye colocación de trampas, toma de muestras ambientales y análisis genéticos para determinar si el virus está presente en roedores de la zona. Los recorridos se realizan en sectores compatibles con los hábitos nocturnos del ratón colilargo.

En caso de detectar circulación viral en Tierra del Fuego, los investigadores avanzarán con la secuenciación genética para establecer si existe relación con los contagios registrados en el crucero MV Hondius.

Las autoridades sanitarias buscan determinar si alguno de los ornitólogos pudo haberse contagiado durante sus recorridos antes de embarcar y luego transmitir el virus dentro del crucero, donde aparecieron los demás casos.