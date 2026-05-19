Dos tapados y 28 convocados: Scaloni comienza a definir la lista de la Selección Argentina para el Mundial

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial 2026. Algunas selecciones ya dieron a conocer sus listas definitivas. Lionel Scaloni, hasta el momento, dio una nómina de 55 futbolistas preseleccionados y se espera con ansias saber quiénes serán los 26 integrantes de la definitiva que disputarán la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para la Selección Argentina.

Lionel Scaloni planea hacer un recorte de la prelista y llevarla a 28 nombres. En la misma ingresarían Emiliano Buendía y Matías Soulé, dos futbolistas que serían las sorpresas y pelean por un lugar para jugar la Copa del Mundo. El entrenador lo vio bien en la temporada y pueden llegar a ganarse un lugar.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se enviaron las notificaciones de reserva obligatorias para un grupo de aproximadamente 35 futbolistas que militan en las principales ligas europeas.

Este paso legal le permite al cuerpo técnico blindar a sus opciones ante cualquier imprevisto físico de último momento en el cierre de la temporada.

Cómo fue la temporada de Emiliano Buendía

El mediocampista de 29 años tuvo un buen año en Aston Villa y el próximo miércoles podría coronarlo con un título cuando el conjunto inglés enfrente a Friburgo de Alemania en la final de la Europa League. Buendía acumula 52 partidos jugados en la temporada en los que marcó 10 goles y brindó 8 asistencias.

Cómo fue la temporada de Matías Soulé

Luego de un período de adaptación lógico al fútbol italiano, Matías Soulé brilló en Frosinone en la temporada 2023/24, luego pasó a Roma y allí se afianzó.

En la vigente temporada, en la cual la Loba está a punto de clasificar a la Champions League 2026/27, el argentino formado en Vélez disputó 41 encuentros, marcó 7 tantos y dio 8 asistencias en la vigente temporada en el conjunto de la capital italiana.