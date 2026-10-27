Colapinto mirará desde boxes la primera práctica libre del GP de México: quién ocupará su lugar

Será la segunda vez en el año que el argentino se perderá una tanda libre de un gran premio.

El argentino Franco Colapinto no será de la partida de la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, a desarrollarse el fin de semana venidero en el circuito “Hermanos Rodríguez”.

El equipo Alpine anunció hoy que el italiano Gabriele Minì ocupará su monoplaza en la FP1 del viernes, como parte del cumplimiento de las tandas obligatorias destinadas a pilotos novatos, tal como en oportunidades pasadas realizó con el estonio Paul Aron.

De esta forma, el pilarense iniciará su actividad en el trazado azteca en el segundo turno del viernes, en el segundo entrenamiento. Es decir, menos tiempo en pista para acomodarse al trazado y poner a punto su máquina de cara a la actividad sabatina.

Getting his first taste of the current era of Formula One 🏎️ @MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. https://t.co/MsFiz0gwkF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

Mini, de 21 años, actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la Fórmula 2 con dos victorias y siete podios adicionales. La FP1 representará su primera participación en una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1. El italiano integra la Academia Alpine desde 2023.

Aunque será su estreno en un gran premio, el joven piloto ya tiene experiencia con coches de Fórmula 1 gracias al programa de pruebas con monoplazas anteriores (TPC) de Alpine, en el que ha conducido regularmente el A525 de la temporada pasada.

«Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar en las categorías de formación, participar en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí«, expresó Minì.

El italiano explicó que se preparó en Enstone mediante trabajo en el simulador y reuniones con los ingenieros, con la intención de aportar información útil para el resto del fin de semana.

«Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible en pista y ayudar a proporcionar datos y comentarios valiosos al equipo para preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco aspiran a sumar puntos», concluyó.