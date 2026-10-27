El truco de Germán Martitegui para hacer empanadas caseras: el ingrediente que cambia por completo la masa

Preparar empanadas caseras puede parecer sencillo, pero conseguir una masa suave, elástica y que no se rompa durante la cocción tiene sus secretos. Germán Martitegui, uno de los chefs más reconocidos de la Argentina y jurado de MasterChef Celebrity, compartió su receta para lograr tapas de empanadas con pocos ingredientes y una técnica fácil de aplicar en casa.

El cocinero sorprendió al revelar que el secreto no está en agregar más ingredientes, sino en preparar correctamente una salmuera con agua tibia y sal, que se incorpora a la harina y la grasa para conseguir una masa uniforme y fácil de trabajar.

Según publicó El Cronista, el método que Martitegui dio a conocer durante MasterChef volvió a despertar interés por su sencillez. La receta requiere apenas tres componentes principales y resulta útil tanto para empanadas al horno como fritas.

El secreto de Germán Martitegui para que la masa de empanadas quede perfecta

La clave de esta preparación es una técnica tradicional que muchas veces se pasa por alto: disolver la sal en agua tibia antes de incorporarla a la harina.

Esta mezcla, conocida como salmuera, permite distribuir la sal de manera pareja y facilita la integración de los ingredientes.

Martitegui recomienda utilizar 200 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de sal para preparar la salmuera.

El agua debe estar tibia, sin llegar a hervir. Una vez disuelta la sal, se incorpora de a poco a la preparación.

Este procedimiento ayuda a conseguir una masa homogénea, con la flexibilidad necesaria para estirarla sin que se quiebre.

Masa de empanadas casera: los 3 ingredientes que utiliza Germán Martitegui

Para preparar esta receta necesitás:

500 gramos de harina común.

80 gramos de grasa vacuna o de cerdo.

Salmuera: 200 mililitros de agua tibia y 10 gramos de sal.

La combinación de harina, grasa y salmuera permite obtener una masa sabrosa, resistente y fácil de manipular.

Un detalle importante: respetar las cantidades es fundamental, pero también hay que incorporar el agua gradualmente, ya que la absorción puede variar según el tipo de harina.

Cómo hacer la masa de empanadas de Germán Martitegui, paso a paso

1. Preparar la salmuera. Calentar los 200 mililitros de agua hasta que estén tibios. Agregar los 10 gramos de sal y revolver hasta que se disuelvan completamente.

2. Derretir la grasa. Colocar los 80 gramos de grasa en una cacerola pequeña y calentar a fuego bajo, evitando que se queme.

3. Integrar los ingredientes. Poner la harina en un recipiente amplio, incorporar la grasa derretida y comenzar a mezclar.

4. Agregar la salmuera. Incorporar el agua tibia con sal de manera gradual, mientras se integran los ingredientes hasta formar un bollo.

5. Amasar. Trabajar la preparación durante aproximadamente 10 minutos, hasta conseguir una textura lisa, suave y elástica.

6. Dejar descansar. Cubrir la masa con un repasador limpio y dejar reposar durante al menos 30 minutos.

7. Estirar y cortar. Dividir la masa en porciones, estirar con un palo de amasar y cortar discos del tamaño deseado.

Una vez listas, las tapas se pueden rellenar con carne, pollo, humita, jamón y queso o verduras, según las preferencias de cada familia.

El paso que no hay que saltear para que las tapas no se rompan

Uno de los errores más frecuentes al preparar masa casera es estirarla inmediatamente después de amasarla.

El descanso es importante porque permite que el gluten se relaje. De esta manera, la masa se vuelve más manejable y resulta más fácil estirarla sin que se contraiga.

Por eso, Martitegui recomienda dejarla reposar durante aproximadamente media hora antes de formar los discos.

También conviene mantener las porciones cubiertas mientras se trabaja, para evitar que la superficie se seque.

¿La masa de Germán Martitegui sirve para empanadas al horno y fritas?

Sí. Esta preparación se puede utilizar para las dos formas de cocción.

Para las empanadas al horno, conviene estirar la masa de manera uniforme y evitar que quede demasiado gruesa.

En el caso de las empanadas fritas, es importante cerrar bien los bordes para impedir que el relleno se escape durante la cocción.

Otro consejo es utilizar el relleno frío o a temperatura ambiente, especialmente cuando contiene jugos, para facilitar el armado y evitar que la masa se humedezca demasiado.

Con ingredientes económicos, proporciones precisas y un descanso de apenas 30 minutos, la receta de Germán Martitegui demuestra que una buena masa de empanadas no necesita demasiadas complicaciones: el secreto está en la técnica.