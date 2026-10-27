Lo condenaron por un ataque a balazos en el barrio Gran Neuquén Sur: cumplirá prisión efectiva

Un hombre identificado como Jesús Andrés Álvarez fue condenado a dos años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su responsabilidad en un ataque armado contra un joven y sus allegados en la capital provincial. La resolución judicial se alcanzó mediante un acuerdo pleno de juicio abreviado entre la fiscalía, la querella particular y la defensa. La jueza de garantías Carina Álvarez homologó el pacto durante una audiencia realizada hoy y declaró la primera reincidencia del imputado debido a sus antecedentes penales previos.

El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2026 en el barrio Gran Neuquén Sur, en el marco de una violenta disputa desatada entre dos grupos familiares de la zona. Según la teoría del caso expuesta por la fiscal Paula González y la asistente letrada Noelia Stillger, el acusado efectuó múltiples disparos con un arma de fuego, logrando impactar a un joven que sufrió lesiones corporales graves que le provocaron una incapacidad laboral por un lapso superior a 30 días.

Material probatorio y calificación legal

La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal logró acreditar además otros disparos directos hacia los integrantes de la familia de la víctima que se encontraban presentes en el lugar. Para sostener la acusación, los representantes de la fiscalía presentaron «testimonios de la víctima y de testigos presenciales, declaraciones policiales, cámaras de seguridad e informes médicos», elementos que terminaron por acorralar al imputado.

Ante la contundencia de las pruebas acumuladas, Álvarez reconoció de manera explícita haber cometido los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con abuso de armas, aceptando la pena fija acordada entre las partes para evitar el debate oral.

Medida de conducta para una imputada

En una audiencia paralela llevada a cabo durante la misma jornada, la Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años para una mujer acusada de dos hechos de amenazas calificadas por el uso de armas de fuego dentro del mismo conflicto vecinal.

Para mantener el beneficio, deberá cumplir 96 horas anuales de tareas comunitarias, presentarse cuatrimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada y abstenerse de ejercer actos de violencia e intimidación contra los damnificados.