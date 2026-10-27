Candidatos a convencionales de LLA en Bariloche anunciaron que donarán parte de su remuneración

La alianza La Libertad Avanza Bariloche anunció, a pocos días de la elección a convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Municipal, que los candidatos que sean electos el domingo donarán un porcentaje de su remuneración prevista a instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad.

«La política no puede darle la espalda a la realidad de los vecinos«, señalaron desde la fuerza que encabeza Martín Govetto que hizo público este martes la donación de un porcentaje de los salarios, que fueron previstos por la ordenanza de convocatoria a la elección y que definió que la remuneración de cada uno de los 15 convencionales será equivalente al sueldo de concejal municipal, que hoy ascendería a unos 7 millones de pesos por mes durante los dos meses de trabajo de la Convención.

Además de remuneración a los convenciones, la ordenanza prevé que cada uno de los 15 representantes cuenten con puntos para contratar asesores, mientras que Convención como institución tendrá un asesor letrado y uno contrable.

«Los cargos públicos no pueden convertirse en un privilegio»

Según destacó la fuerza, «los cargos públicos no pueden convertirse en un privilegio, sino en una responsabilidad al servicio de la sociedad» y afirmaron: «En una ciudad donde muchas familias hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, donde numerosas instituciones sostienen su tarea con recursos limitados y donde las desigualdades siguen marcando la vida cotidiana, los dirigentes tienen la obligación de actuar con coherencia y dar señales concretas de compromiso».

La fuerza indicó que entienden que «la confianza se recupera con acciones y decisiones, no con discursos».

La donación de un porcentaje de los sueldos anunciada será destinada a organizaciones que cumplen una tarea social en Bariloche.

«Bariloche necesita representantes que escuchen, rindan cuentas y comprendan que el verdadero valor de un cargo público no está en el sueldo que se cobra, sino en el compromiso que se asume», señalaron desde la fuerza que tiene entre sus candidatos referentes outsiders de la política y que no han participado de elecciones anteriores para otros cargos públicos.

En el último tramo de la campaña, la lista recibió el apoyo del senador libertario Enzo Fullone, que en los últimos días acompañó al candidato Govetto en actividades y recorridas de prensa.

La alianza LLA en Bariloche está integrada por los libertarios, PRO, Creo Río Negro, MAD y Bariloche. Para el sector es el primer test electoral de una alianza amplia de cara a un eventual acuerdo para el 2027.