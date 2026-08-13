Dólar hoy: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en las operaciones del jueves 13 de agosto 2026

El circuito cambiario en Argentina cierra sus operaciones, este jueves 13 de agosto 2026, consolidando la paz financiera que predomina en el ecuador del mes.

Según las últimas planillas estadísticas publicadas por el Banco Central (BCRA), la fluida liquidación de divisas del sector exportador e industrial y el mantenimiento de reservas internacionales en niveles de resguardo proveen la solidez requerida para sostener la pauta de deslizamiento controlado.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el dólar oficial minorista actúa como la referencia principal para la estructura de costos de la economía real, en tanto que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL terminan la jornada operando en un rango de dispersión mínima frente a las ventanillas bancarias tradicionales.

Apertura minorista: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en las pizarras este jueves 13 de agosto 2026

El mostrador oficial cierra la atención pública con las cotizaciones unificadas en la red bancaria:

Dólar oficial (BNA) : compra a $1.465,00 | Venta a $1.515,00.

: compra a $1.465,00 | Venta a $1.515,00. Dólar tarjeta (Exterior) : unificado en $1.969,50 (Calculado con el 30% a cuenta de Ganancias).

: unificado en $1.969,50 (Calculado con el 30% a cuenta de Ganancias). Dólar mayorista (Comercial): cotiza a $1.492,00 para liquidaciones de comercio exterior.

Según los informes oficiales del Banco Nación (BNA), el movimiento del dólar oficial mantiene el esquema gradual pautado por la autoridad monetaria.

En paralelo, las transacciones bursátiles ubican al dólar MEP en $1.520,00 y al dólar CCL en $1.580,00, mientras el dólar blue se mantiene estable en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

Impacto en la Patagonia: el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en Neuquén y Río Negro

Jueves 13 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial concluye en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Jueves 13 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia termina a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Dinámica bursátil: la marcha del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el mercado de capitales

El comportamiento que registran los mercados de títulos públicos demuestra la ausencia de presiones devaluatorias, de corto plazo.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP se sitúa en torno al 0,6%, anulando los márgenes de arbitraje financiero entre el canal bancario y el bursátil.

A su vez, la estabilidad observada en el dólar CCL permite a los actores corporativos resolver giros e importaciones mediante títulos soberanos con predictibilidad, fortaleciendo el ordenamiento de los flujos de capitales.