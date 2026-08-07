El Gobierno ofreció una recompensa millonaria por un prófugo acusado de narcotráfico, secuestro y homicidio

El Gobierno brindó la recompensa para quien dé información clave para la captura de Diego Nicolás Blanco. (Foto: archivo)

El ministerio de Seguridad de la Nación oficializó el ofrecimiento de una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten datos certeros que permitan la localización y posterior detención de Diego Nicolás Blanco.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 762/2026 en el Boletín Oficial, ante una orden de captura emitida a fines de junio.

El prófugo, conocido bajo los alias de “Nico” o “Pipo”, cuenta con un pedido de detención formal promovido en el marco de una investigación llevada adelante por el Fuero Federal. Las autoridades señalaron que el beneficio económico aplica para cualquier ciudadano que no haya participado en los hechos delictivos investigados y que suministre información determinante para dar con su paradero.

La causa se encuentra radicada en la Unidad Fiscal Rosario, dentro del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y la Oficina de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal coadyuvante Franco Benetti. Las actuaciones judiciales tramitan ante el Juzgado Federal de Garantías de Rosario, bajo la tutela del juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, organismo que solicitó la activación del programa de recompensas a nivel nacional.

Cuáles son las acusaciones contra el prófugo Diego Blanco y cómo identificarlo

De acuerdo con el expediente, a Blanco se lo imputa de manera directa por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico agravado de estupefacientes. Asimismo, las autoridades judiciales lo responsabilizan por la presunta comisión de delitos graves contra la libertad individual y el homicidio de un joven identificado como Gastón Montenegro, atacado violentamente en la vía pública.

El aviso emitido por el ministerio de Seguridad Nacional

Según los datos provistos por la Resolución oficial, la persona buscada es de nacionalidad argentina, nació el 14 de junio de 1999, presenta una contextura física mediana a gruesa, tez blanca, cabello corto oscuro y utiliza anteojos de aumento. Su último domicilio conocido y registrado se sitúa en la calle Presidente Perón N° 316 de la localidad de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe.

Desde las fuerzas federales instan a la población a colaborar con cualquier dato de interés para la causa judicial, garantizando la reserva técnica correspondientes para las personas que se presenten a brindar testimonio sobre el paradero del acusado.

Con información de NA