Otro argentino que pisa fuerte rumbo a la F1: «Con Red Bull estamos empujando para llegar»

El italo-argentino se suma a la representación argentina este fin de semana en Mónaco

La asombrosa irrupción de Franco Colapinto en el más alto nivel del deporte motor abrió el abanico y creó un escenario propicio para la aparición de nuevos grandes talentos argentinos en la esfera mundial.

Tal es el caso del joven italo-argentino Mattia Colnaghi, quien este fin de semana también elevará la albiceleste en Mónaco, al igual que Colapinto en F1 y Nico Varrone en F2, en la FIA Fórmula 3; la tercera divisional en la escalera rumbo a la máxima.

Hijo de padre italiano y madre argentina, Colnaghi, integrante de la academia de jóvenes talentos de Red Bull, debutó este año en Melbourne (Australia) junto al MP Motorsport, obteniendo un más que decoroso 10° puesto.

«El campeonato es largo, hay mucho tiempo para buscar los buenos resultados. Siempre existe la presión en F3 y F2, es algo constante, con lo que sé vivir. No lo veo como un problema», contó Colnaghi en una entrevista a Carburando, en la previa de la segunda fecha del año en Montecarlo.

#F3 TRACK WALK PARA MATTI COLNAGHI



@matticolnaghii recorriendo el circuito en Mónaco.

La actividad para ellos comenzará mañana Jueves 8:25am arg.



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📸©️ F3 pic.twitter.com/ffM0ygUlRH — Corazondef1 (@Corazondef1) June 3, 2026

«Será mi primera vez en Mónaco. Imagino un poco como el circuito de Macao (circuito callejero), que me gusta mucho, así que creería que me caerá bien. Es un circuito muy importante por su historia, un buen papel ahí significa mucho», recalcó el jovencito de 17 años.

Lejano ya aquel 8 de marzo que marcó el inicio del calendario 2026 en Australia. Los tres meses de parate sirvieron, según cuenta el piloto, para mucho trabajo de simulación e incluso para una prueba en pista, en el Red Bull Ring de Austria.

«Tuvimos mucho tiempo en este receso, así que probamos mucho en el simulador preparando Mónaco. También aprovechamos dos días de pruebas en Austria con el equipo. Creemos que resolvimos los problemas que tuvimos con el consumo de neumáticos en Australia. Nos enfocamos principalmente en eso. Veremos qué pasa en Mónaco, donde todo es distinto y especial», especificó.

Colnaghi destacó el apoyo de la firma austríaca en su presente deportivo. Tal como ocurre con los jóvenes en proyección, el team de la bebida energética procura potenciar esas cualidades y allanar el camino de cada uno rumbo a la F1.

«Red Bull ayuda mucho para completar el presupuesto de F3, que es muy caro, además de permitirme muchas herramientas de entrenamiento. Es importante tener un equipo de F1 que te pueda dar experiencia y acortar el camino. Estamos empujando junto a ellos para llegar a la F1″, cerró.

