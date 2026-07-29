Concejales aprueban la cesión de tierras de El Bolsón para nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado

El intendente Pogliano firmó un acta compromiso en mayo para ceder tierras a la UNRN y hoy fue autorizado por el Concejo Deliberante. Gentileza

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina ya tiene garantizado el predio de 11.000 metros cuadrados para poder desarrollar una nueva sede en Mallín Ahogado, tras la cesión de tierras que realizó la Municipalidad de El Bolsón y que hoy aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante.

La decisión de ceder las tierras a la universidad se acordó en mayo pasado con la firma de un acta compromiso entre el intendente Bruno Pogliano, que impulsó la medida, y el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar.

En el predio, lindero al centro de salud que se construye en Mallín Ahogado, se proyecta «consolidar un espacio estratégico para el desarrollo de las carreras de Producción Vegetal Orgánica, Licenciatura y Maestría en Agroecología, una oferta académica única en el país y profundamente vinculada al perfil productivo y sustentable de la región», destacó el gobierno local al celebrar la decisión unánime del Concejo de apoyar la iniciativa del intendente.

El Concejo de El Bolsón por unanimidad aprobó la cesión de tierras a la UNRN. Foto: Gentileza

“Cumplimos con la palabra. Frente a las especulaciones sobre un posible destino inmobiliario, demostramos con hechos concretos que estas tierras se destinan a servicios esenciales para Mallín Ahogado: educación, salud, protección civil y desarrollo comunitario”, expresó Pogliano tras la sesión.

El predio formaba parte de un terreno municipal de 25 hectáreas ubicado junto a la Escuela 103 y la Ruta Provincial 86. Durante esta gestión municipal se decidió ofrecer un destino de servicios a la comunidad y el espacio se distribuyó entre la Escuela 103, el futuro Centro de Salud, la Brigada Forestal, la Patrulla de Montaña y la futura sede y campo experimental de la Universidad Nacional de Río Negro.

Además, se contempla que la generación de espacio en la sede universitaria del centro de la ciudad, con el traslado de algunas carreras a la zona rural, permitirá incorporar nuevas carreras y ampliar la oferta académica de El Bolsón.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa no solo fortalece la presencia del Estado en Mallín Ahogado, especialmente después de la tragedia del incendio de la Confluencia, sino que también abre una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad. Actualmente, más de 200 estudiantes cursan carreras vinculadas al sector productivo en la sede de El Bolsón.

El intendente también remarcó su compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad, señalando que “la educación superior es una herramienta de arraigo, de igualdad de oportunidades y de ascenso social para nuestros jóvenes”.