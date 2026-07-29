«Hemos dado la pelea juntos»: Máximo Kirchner busca acercar posiciones con Axel Kicillof para unir al peronismo

Máximo Kirchner mostró señales a Axel Kicillof para reabrir el diálogo. El líder de La Cámpora mandó un mensaje que busca acercar posiciones en el peronismo de cara a las elecciones 2027.

Desde el justicialismo buscar fortalecerse para competir contra el presidente Javier Milei que ya manifiestó sus intenciones de ir por la reelección.

El mensaje de Máximo Kirchner a Axel Kicillof

«Estoy convencido que no. Compartimos el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Es el Gobernador y el presidente del PJ de la provincia. No creo que él tenga diferencias. Lo conozco. Fue ministro de Economía de Cristina. Hemos dado la pelea juntos contra los fondos buitres. Lo he destacado siempre. No sabría explicarlo», dijo Máximo Kirchner en diálogo con C5N al ser consultado si tenía diferencias ideológicas y programáticas con Kicillof.

Según señaló Infobae, para el cristinismo el gobernador de Buenos AIres por su rol como titular del PJ provincial, es el que debe construir los puentes concretar la unidad del peronismo. «Todas las veces que me convocaron a dialogar y a charlar, fuí. No puedo entrar a lugares sin que me inviten. No soy el gobernador ni el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Soy un diputado nacional. Estoy preparado para dar discusiones internas, siempre y cuando, esos debates no tengan que ver con los microposicionamientos de dirigentes que crecen con la división”, dijo el legislador.

Desde el entorno de Kicillof ven que está ya muy desgastada la relación con el kirchnerismo. “La relación está muy rota y no hay manera de que ocurra algo bueno en el corto plazo. Hay un desgaste en Axel por todo lo que viene pasando desde hace tiempo. El día que tome la iniciativa, como ellos quieren, lo van a cagar igual. No hay manera”, manifestó uno de los principales dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), consignado por el medio de Buenos Aires.

Elecciones 2027: una encuesta que marca la influencia del PRO

Con Noticias Argentinas

Una nueva encuesta nacional señala que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 podría reducir la intención de voto de La Libertad Avanza y complicaría las aspiraciones reeleccionistas del presidente Javier Milei.

El relevamiento, realizado entre el 19 y el 25 de julio por la consultora Isasi-Burdman sobre 1.896 casos en todo el país, evaluó dos escenarios electorales: uno sin participación del PRO como fuerza independiente y otro con el espacio encabezado por el ex presidente.

Según el estudio, cuando el PRO no compite por separado, La Libertad Avanza alcanza una intención de voto del 39%, mientras que Fuerza Patria obtiene el 23%, una diferencia de 16 puntos que dejaría al oficialismo cerca de imponerse en primera vuelta.

En ese escenario, una alianza entre la UCR y partidos provinciales del PJ reúne el 7%, el Frente de Izquierda también obtiene el 7%, otras fuerzas suman el 6% y un 18% de los consultados permanece indeciso.