Las Murciélagas hicieron historia: le ganaron a Brasil y son campeonas de América

El deporte argentino escribió otra página dorada en tierras brasileras. En una definición apasionante disputada en San Pablo, la Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas derrotó 1-0 a Brasil en el encuentro decisivo y se consagró campeona de la primera edición de la Copa América de la disciplina.

El triunfo de Las Murciélagas ante Brasil y la consagración en la Copa América 2026

El gol que valió el título llegó a través de una genialidad de Gracia Sosa. Con un potente y preciso remate, la figura albiceleste estampó la única conquista de la tarde, suficiente para silenciar al público local, romper la paridad en el marcador y desatar el festejo desbordado en territorio paulista.

"Las Murciélagas":

Porque vencieron a Brasil y se consagraron campeonas de la Copa América pic.twitter.com/XZvM46749I September 8, 2026

Este logro continental representa un hito fundamental para un grupo que no para de hacer historia. Las Murciélagas, que ya contaban con el pergamino de ser bicampeonas del mundo en la especialidad, lograron saldar la asignatura pendiente a nivel regional y levantaron el trofeo inaugural del certamen organizado en suelo brasilero.

El camino al título tuvo un trabajo en equipo brillante conducido desde el banco por el entrenador Gonzalo Abbas Hachaché, junto a Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales en la contención psicológica.

En cancha, el plantel campeón estuvo conformado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, acompañadas por las futbolistas de campo Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, la goleadora Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

Con esta victoria ante el clásico rival de toda la vida, la Selección Argentina ratifica su hegemonía absoluta en el deporte adaptado en la disciplina a nivel internacional.