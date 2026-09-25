Franco Colapinto sube un lugar y largará 9° en el GP de Azerbaiyán, tras sanción a Sainz

La parrilla de salida para el Gran Premio de Bakú se modificó y Franco Colapinto largará en la 9° posición en la carrera de este sábado. Tras la clasificación, la Fórmula 1 sancionó a Carlos Sainz y el piloto argentino ganó un lugar.

En la Qualy de este viernes, Franco había finalizó en la 10° ubicación. Por otro lado, Sainz terminó 9° con su Williams y firmó una gran clasificación, para un equipo británico al que le costó acceder a Q3 en esta temporada.

Sin embargo, la máxima categoría señaló que el español no respetó debidamente las banderas amarillas y recibió un duro castigo de cuatro posiciones. De esta forma, saldrá en el 14° lugar. Los otros beneficiados que también ganarán una posición son Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas).

Además, hubo otra penalización para Checo Pérez (Cadillac). El mexicano fue sancionado por obstaculizar al australiano Oscar Piastri (McLaren) y recibió un castigo de tres puestos. Sin embargo, solo tendrá que ceder un lugar ante Valtteri Bottas y por lo tanto mantiene su 20° lugar original de largada, ya que los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ya tenían sus propias sanciones por cambios en sus unidades de potencia.

Los primeros 10 puestos para la largada del GP de Azerbaiyán

1- George Russell (Mercedes)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Isack Hadjar (Red Bull)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Max Verstappen (Red Bull)

9- Franco Colapinto (Alpine)

10- Oliver Bearman (Haas)

La complicada clasificación de Colapinto en Bakú

Tras pasar sin problemas la Q1, en la segunda etapa de clasificación aparecieron las dificultades. Se consumaban los segundos finales y Colapinto, que hasta ese momento se encontraba fuera de los diez mejores, marcó una gran vuelta rápida para acreditarse el último cupo rumbo a la instancia decisiva de la qualy para la carrera de mañana.

No fue una Qualy 3 sencilla para el argentino, que apenas pudo coronar una sola vuelta rápida referencial. Tras un primer intento de «instalación», el pilarense se pasó en un frenaje y perdió la segunda chance lanzada, bloqueando el tren trasero y condicionando el rendimiento de su monoplaza.

En el tercer y último giro cronometrado, Franco no logró mejorar su registro, por lo que quedó en el último puesto de la tanda. Es decir que mañana, desde las 8 de Argentina, largará la competencia en Bakú en el 10° cajón de parrilla.