Estremecedor, el mensaje de Oscar González Oro antes de morir: “Muy cerca de mi ocaso”

Meses antes de su muerte a los 74 años, Oscar “el Negro” González Oro publicó una serie de reflexiones sobre el paso del tiempo, la vida y la manera en que quería ser recordado. Los mensajes generaron preocupación en aquel momento y volvieron a cobrar relevancia tras conocerse su fallecimiento.

La muerte de Oscar “el Negro” González Oro, este viernes a los 74 años, volvió a poner en primer plano una serie de mensajes que el histórico conductor había compartido en sus redes sociales a comienzos de 2026.

En enero, González Oro realizó varias publicaciones de tono reflexivo sobre el paso del tiempo y el final de la vida que generaron preocupación entre sus seguidores. Según informó TN en aquel momento, uno de los textos elegidos por el periodista pertenecía al poema En paz, de Amado Nervo.

“Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida”, comenzaba el fragmento compartido por González Oro. Más adelante, el poema expresaba una mirada de agradecimiento por lo vivido y cerraba con una idea de paz frente al camino recorrido.

El mensaje de González Oro sobre cómo quería ser recordado

El poema no fue la única publicación que llamó la atención. González Oro también dejó un mensaje dirigido a las personas que lo habían acompañado a lo largo de su vida y su carrera.

“Sé que mi nombre resonará en oídos queridos”, escribió. Luego pidió que su nombre siguiera siendo pronunciado y agradeció el afecto recibido durante tantos años.

“Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente”, expresó en otro tramo de aquella publicación.

Los posteos tuvieron una fuerte repercusión en enero y fueron analizados incluso en programas de televisión. Sin embargo, no corresponde interpretar aquellas palabras como un anuncio de lo que ocurriría meses después: se trataba de reflexiones públicas del conductor sobre el paso del tiempo y su propia historia.

González Oro ya había hablado sobre el final de la vida

No era la primera vez que el “Negro” Oro abordaba públicamente la muerte. Años antes había realizado publicaciones similares y también había hablado del tema durante entrevistas.

En 2023, por ejemplo, había escrito en sus redes que sentía que “el final se acerca” y hacía un balance de su recorrido personal y profesional.

Ese mismo año, durante una extensa entrevista con La Nación, González Oro habló abiertamente sobre la muerte y aseguró que no le tenía miedo, después de haber atravesado diferentes experiencias personales y problemas de salud.

Qué se sabe sobre la muerte de Oscar González Oro

Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años. El periodista estaba radicado desde hacía varios años en Punta del Este, Uruguay, donde había encontrado una rutina mucho más tranquila después de décadas de trabajo en los medios.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte. Por ese motivo, no existe información que permita establecer una relación entre aquellos mensajes publicados meses atrás y su fallecimiento.

Las palabras que González Oro había compartido en enero adquieren ahora una nueva dimensión para quienes siguieron su extensa trayectoria, pero formaban parte de las reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo que el conductor venía haciendo públicamente desde hacía años.