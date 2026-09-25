La decisión de Oscar González Oro que tomó pensando en sus hijos: “Me perdí los últimos 20 años”

Después de más de tres décadas dedicado a la radio, Oscar González Oro tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida. El conductor reconoció que su carrera había tenido un costo personal y decidió bajar el ritmo para recuperar el tiempo junto a sus hijos y sus afectos.

La muerte de Oscar “el Negro” González Oro a los 74 años volvió a poner en primer plano algunas de las reflexiones más personales que realizó durante sus últimos años. Entre ellas, hubo una que explicó por qué decidió alejarse de la rutina diaria de los medios.

En marzo de 2021, cuando anunció que dejaba la radio después de 35 años de carrera, González Oro reconoció que el trabajo le había quitado momentos que ya no podía recuperar.

“La mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, expresó entonces al aire de La vida misma, por Radio Rivadavia.

El periodista aseguró que estaba orgulloso de su extensa trayectoria y del vínculo construido con generaciones de oyentes, pero admitió que había llegado el momento de cambiar sus prioridades.

La confesión de González Oro sobre sus hijos

La decisión de alejarse de la radio tenía especialmente que ver con Agustín y Pablo, a quienes González Oro consideraba sus hijos y que llevaban años viviendo en Europa.

Al anunciar su retiro, el conductor se mostró emocionado y explicó que no quería continuar perdiéndose momentos familiares. “Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”, reconoció.

Para entonces, González Oro ya se había instalado en Uruguay. Había llegado a Punta del Este en agosto de 2020 y comenzó allí una etapa mucho más tranquila, lejos de los horarios rígidos que habían marcado buena parte de su vida profesional.

Una nueva vida para recuperar el tiempo perdido

Con menos obligaciones laborales, González Oro pudo viajar con mayor frecuencia para encontrarse con sus hijos. En una entrevista posterior con La Nación contó que hablaba con ellos todos los días y que ambos estaban felices de que finalmente tuviera más tiempo para compartir.

También explicó por qué ya no quería volver a tener un programa diario. Para él, la radio funcionaba como una “fábrica”: implicaba estar todos los días frente al micrófono, independientemente de dónde estuviera.

Después de décadas de éxito, el tiempo comenzó a tener para González Oro un valor diferente. Quería viajar, encontrarse con amigos y, especialmente, participar de la vida cotidiana de sus hijos.

Aunque finalmente regresó a los medios con distintos proyectos, lo hizo bajo otras condiciones y sin aquella rutina que durante años había dominado sus días.

La reflexión que dejó al anunciar su retiro resumió aquel cambio de prioridades: había dedicado gran parte de su vida a la radio y sentía que había llegado el momento de dedicarles tiempo a quienes habían quedado muchas veces en segundo plano.