Con goles de Molina y Correa, en la última jugada, Atlético de Madrid venció al PSG y se acomodó en la Champions

En un escenario difícil y con un París Saint-Germain protagonista desde la tenencia de la pelota, Atlético de Madrid rescató una increíble victoria por 2-1 ante París Saint-Germain gracias a un agónico gol de Ángel Correa, por la cuarta fecha de la Champions League.

Con Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Giuliano Simeone de titulares, no comenzó de la mejor manera el partido para el Colchonero. De entrada, un grave error en una entrega de Pablo Barrios en el centro del campo de juego terminó en una contra comandada por Ousmane Dembélé que no fue gol dado que Bradley Barcola no definió de la mejor manera ante Jan Oblak.

Ese error, sin embargo, sería el anuncio de lo que llegaría a los 14 minutos, cuando otra vez la presión de Dembélé derivó en un error de Clément Lenglet y el gol de Warren Zaire-Emery, para adelantar a los de Luis Enrique en el marcador.

Los goles del triunfo del Atlético de Madrid en París

Sin embargo, el equipo de Diego Simeone encontró la respuesta tres minutos después, de la mano de los argentinos que fueron titulares. Fue De Paul que comandó un ataque y abrió la pelota para Molina, quien sacó un remate potente pero que encontró bien parado a Gianluigi Donnarumma.

Sin embargo, el rebote volvió a caer en los pies de Molina, quien combinó con Simeone y Álvarez para lograr la igualdad, desde los pies del lateral derecho.

⚽️ El gol de Nahuel Molina para el 1 a 1 del Atlético de Madrid ante el PSG.



🇦🇷 El tanto de Molina tuvo participación de Julián Álvarez, De Paul y Giuliano Simeone.pic.twitter.com/PzwD2ZIml0 — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 6, 2024

Ya en la recta final, el partido se presentó como un monólogo de los parisinos y, a los 27 minutos, un cabezazo de Marquinhos amenazó con romper la paridad, pero de nuevo Oblak se mostró firme bajo los tres palos. Lo pudo haber ganado Hakimi a los 47 minutos del complemento tras quedar mano a mano ante el arquero después de un rebote, pero intentó el centro en vez del remate y su pelota se fue ancha.

Ángel Correa 🇦🇷 le da una enorme victoria a Atlético de Madrid ante PSG. Antes había facturado Nahuel Molina. El equipo de Cholo Simeone consigue su segundo triunfo en la Champions League. pic.twitter.com/5AybyyQUG4 — VarskySports (@VarskySports) November 6, 2024

Pero prácticamente con el tiempo cumplido, una contra del Colchonero terminó en un cambio de frente de Antoine Griezmann para un Correa que, tras enganchar y dejar en el camino a Vitinha, definió con un zurdazo certero para darle la victoria al Atlético de Madrid a los 93 del complemento.