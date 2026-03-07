Con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi, Inter Miami le ganó DC United por la MLS

Lionel Messi fue titular y convirtió un gol en la victoria de Inter Miami por 2-1 ante DC United, por la continuidad de la fecha 3 de la MLS. Con un golazo de Rodrigo De Paul y otro de Lionel Messi, Las Garzas de Javier Mascherano se llevaron los tres puntos ante los de Washington, que descontaron en los pies de Tai Baribo en el complemento.

Fueron titulares Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame, mientras que Tadeo Allende y Gonzalo Luján ingresaron desde el banco de suplentes.

Los goles de De Paul y Messi en el triunfo de Inter Miami ante DC United

Miami's press ends with a classy finish from Rodrigo De Paul!



What a start for the champs in Baltimore. ⚡️



March 7, 2026

Las Garzas comenzaron arriba en el marcador gracias al tanto de Rodrigo De Paul a los 17 minutos de juego en el M&T Bank Stadium.

SI CAPITÁN! 🫡⚽️ Golazo de Leo Messi para duplicar el marcador 🔥
March 7, 2026

El Motorcito, Lionel Messi, Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame fueron titulares en el último campeón de la MLS, que fue noticia el pasado jueves por la visita del plantel a la Casa Blanca junto a Donald Trump.

Rocco Ríos Novo, Tadeo Allende, David Ayala y Gonzalo Luján esperan su lugar en el banco de suplentes.

Tai Baribo estableció el descuento a los 30 minutos de la segunda mitad para DC United, que buscó hasta el final el empate pero no lo consiguió.

Lionel Messi alcanzó los 899 goles como futbolista profesional y buscará los 900 el próximo miércoles como visitante frente a Nashville.