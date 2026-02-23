Boca se medirá con Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, con mayoría de suplentes: formaciones, hora y TV

El Xeneize iniciará su camino en una nueva edición de la Copa Argentina. Desde las 21:15, el Xeneize se medirá con Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta.

El equipo azul y oro acumula tres partidos sin triunfos -derrota ante Vélez y empates frente a Platense y Racing- y está obligado a ganar y mejorar su rendimiento ante un rival que, en los papeles, es de menor jerarquía, ya que actualmente milita en el Torneo Federal A.

Claudio Úbeda aprovechará este compromiso para darle rodaje a varios futbolistas que todavía no tuvieron minutos en 2026. El primer cambio se dará bajo los tres palos: Leandro Brey será el arquero titular, en lo que será su regreso a Primera tras no atajar desde septiembre del año pasado, en la visita a Rosario Central.

En defensa también habrá novedades. Juan Barinaga sufrió un desgarro y los laterales derechos disponibles serán Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito. Todo indica que el “Chelo” será titular y que el juvenil -que debutó a mediados de 2024 y no volvió a sumar minutos en Primera- ocupará un lugar en el banco. En tanto, Lucas Blondel no fue convocado, ya que se encuentra muy cerca de emigrar a Huracán.

La zaga central estaría conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino, mientras que Malcom Braida se desempeñaría como lateral izquierdo.

¿Descanso para el Ruso?

En las prácticas matutinas del lunes en Boca Predio, el cuerpo técnico realizó un solo cambio en el mediocampo: la salida de Santiago Ascacibar. Si se respeta el equipo ensayado, jugarán Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón. Por su parte, Ander Herrera volvió a ser convocado tras su lesión y podría sumar minutos desde el banco.

En ofensiva podría darse un estreno. El bajo nivel de Miguel Merentiel y la ausencia de Edinson Cavani en la nómina, acelerarían el debut como titular del nuevo refuerzo Adam Bareiro, que estaría acompañado por Lucas Janson y Ángel Romero.

De todos modos, no se descarta que el entrenador introduzca algunas modificaciones de último momento, con las posibilidades de los ingresos de los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy, dirigido por Alberto Salvaggio, llega sin competencia oficial desde hace tres meses, ya que el Federal A comenzará a mediados de marzo. Su último partido fue el 16 de noviembre, cuando cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el reducido del torneo. Pese a ello, el equipo bonaerense buscará dar el golpe y conseguir un triunfo histórico.

“Cerramos un año brillante. Venimos de ascender desde el Torneo Amateur y terminamos entre los ocho mejores del Federal. Jugar con Boca es pensar en disfrutar”, expresó Salvaggio en la previa.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Aún no hay una posible alineación.

Hora: 21:15.

Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: TYC Sports.