Se disparó un 6.000% la demanda de vuelos para la final del Mundial 2026 en Nueva York: cuánto sale ir desde Argentina

La victoria frente a Inglaterra encendió la calculadora de miles de hinchas que buscan el milagro de viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección. Con el pase a la gran final del Mundial 2026, la demanda para volar a Nueva York rompió todos los registros y experimentó un salto del 6.000% en cuestión de minutos.

El partido decisivo, que tendrá lugar este domingo 19 de julio, obligó al mercado aeronáutico y a las agencias de turismo a reconfigurar su oferta para intentar dar respuesta a una nueva marea albiceleste. El impactante dato del incremento fue registrado por la plataforma Despegar, que comparó el volumen de búsquedas posteriores a la semifinal frente al promedio de las últimas dos semanas.

“Cuando Argentina juega una final, todo un país sueña con estar ahí. No se trata solo de presenciar un partido, sino de ser parte de un momento histórico y acompañar a la Selección en el encuentro más importante del torneo”, explicaron desde la compañía.

Suman vuelos directos a Nueva York para la final del Mundial 2026

Ante este aluvión de consultas de último momento, Aerolíneas Argentinas confirmó que habilitará dos servicios extraordinarios que conectarán Buenos Aires directamente con Nueva York. Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) a bordo de aviones Airbus A330.

Según el cronograma oficial, el primer servicio despegará el viernes 17 de julio a las 21:30, mientras que el segundo lo hará durante la mañana del sábado 18, a las 9:00.

Desde la empresa explicaron que esta decisión responde a un esquema de refuerzos diagramado específicamente para acompañar la demanda mundialista. Además, recordaron que se mantienen operativos los dos vuelos diarios a Miami durante los días previos a la final, una vía muy utilizada por los argentinos para luego conectar con Nueva York a través de servicios internos.

Cuánto cuesta viajar a la final del Mundial 2026 a ver a la Selección Argentina

La ilusión de ver a Lionel Messi en una nueva final exige un desembolso importante. Para aquellos que todavía buscan opciones para viajar a ver el partido, Despegar relevó algunas de las alternativas vigentes en el mercado:

Buenos Aires – Nueva York: desde $4.008.339 por persona . El trayecto contempla una escala en cada tramo e incluye únicamente mochila .

desde . El trayecto contempla e incluye . Atlanta – Nueva York: desde $982.517 por persona . Es un vuelo directo de ida y vuelta , con mochila y equipaje de mano.

desde . Es un , con mochila y equipaje de mano. Miami – Nueva York: desde $601.351 por persona. Cuenta con una escala a la ida y vuelo directo de regreso, incluyendo mochila y equipaje de mano.

Con información de Bloomberg.