Los Pumas no quieren ser menos que la Scaloneta: Contepomi confirmó el equipo para enfrentar a Inglaterra

Queriendo continuar la senda victoriosa, Los Pumas tienen todo listo para enfrentar este sábado a Inglaterra, por la tercera fecha del Nations Championship.

El combinado argentino, que viene de vencer a Gales, busca emular lo hecho por la Scaloneta en fútbol y derrotar también a los británicos en Rugby, para lo cual Felipe Contepomi ha decidido una serie de modificaciones en el equipo que viene de triunfar en San Juan.

Por el lado de los forwards, Mayco Vivas ingresa por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni tendrá un lugar en el centro de la cancha por Lucio Cinti.

Otra novedad es que Matías Alemanno superó el protocolo de conmoción luego del fuerte golpe que sufrió ante Gales y se mantiene en la segunda línea, con Efraín Elías apareciendo por primera vez en el año para una alternativa desde el banco de suplentes.

¡Postales del triunfo en San Juan! pic.twitter.com/vu1fOEnEP3 — Los Pumas (@lospumas) July 12, 2026

La formación de Los Pumas

Titulates: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.