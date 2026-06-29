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Con promesa de emociones, Brasil y Japón ya se miden en Houston por los 16avos de final

Los asiáticos se impusieron sobre los sudamericanos en un amistoso disputado en octubre pasado.

Redacción

Por Redacción

Matheus Cunha, la gran carta fuerte en el ataque brasileño.

Matheus Cunha, la gran carta fuerte en el ataque brasileño.

¡Gran martes de acción mundialista! Brasil y Japón se miden en Houston y animan el primer gran plato fuerte de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

La Verdeamerela que dirige Carlo Ancelotti ganó su grupo después de empatar con Marruecos en el debut y ganarle fácilmente a Haití y Escocia en los restantes.

Japón, en tanto, igualó con Países Bajos y Suecia, y goleó a Túnez. Además, los asiáticos vencieron a Brasil por 3 a 2 en un amistoso disputado en octubre pasado, una clara señal de lo disputado y entretenido que puede resultar el encuentro.

Sin Raphinha, lesionado, y con Neymar para entrar un ratito, Carletto repetiría la delantera con Vinicius, Rayan y Matheus Cunha.

Los Nipones, por su parte, demostraron sobrado potencial para dar la nota y, por qué no, ser una revelación en el presente certamen mundialista.

(Actualización en vivo)

FORMACIONES

Brasil: (1) Alisson; (13) Danilo, (4) Marquinhos, (3) Gabriel Magalhães, (16) Douglas Santos; (8) Bruno Guimarães, (5) Casemiro, (20) Lucas Paquetá; (26) Rayan, (9) Matheus Cunha y (7) Vinicius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: (1) Zion Suzuki; (22) Takehiro Tomiyasu, (3) Shogo Taniguchi, (21) Hiroki Ito, (10) Ritsu Doan, (24) Kaishu Sano; (15) Daichi Kamada, (13) Keito Nakamura, (14) Junya Ito; (11) Daizen Maeda y (18) Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.


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¡Gran martes de acción mundialista! Brasil y Japón se miden en Houston y animan el primer gran plato fuerte de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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