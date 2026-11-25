Julián Álvarez volvió a festejar en el Atleti con un gol de tiro libre. (Foto: Reuters)

«Los goles seguramente aparecerán», dijo el Cholo Simeone en la conferencia de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Viking, por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League, en referencia al presente goleador de Julián Álvarez.

Y no se equivocó. A los 24 minutos, la Araña se hizo cargo de un tiro libre desde el sector izquierdo y marcó el 2-0 (el primero había sido de Alexander Sorloth), en una jugada que tuvo suspenso.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8y6gef7tKE November 25, 2026

Su remate pasó por encima de la barrera y el arquero pareció llegar a tiempo para atajarlo antes de que cruzara la línea de gol. Sin embargo, el reloj del árbitro belga Erik Lambrechts confirmó que la pelota había ingresado y, de esta manera, el argentino marcó su segundo tanto en el certamen.

El delantero de la Selección no convertía desde hacía un mes con el Colchonero. El 24 de octubre había marcado el gol del triunfo por 1-0 del Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña, por la Liga.

En el complemento, Julián fue reemplazado por su compatriota Giuliano Simeone a los 12 minutos, mientras que el otro argentino del plantel, Juan Musso, permaneció en el banco de suplentes.

El resultado no se volvió a mover en el Metropolitano y el Atleti sumó tres puntos claves con los que quedó en el puesto 18° de la tabla, con siete puntos.