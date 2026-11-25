El periodista Horacio Verbitsky declaró este miércoles en la causa judicial por el Vacunatorio VIP, en la que está involucrado por haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de manera irregular. Se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde fue indagado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

Vacunatorio VIP: Verbitsky afirmó que lo convencieron de vacunarse

Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, respondió las preguntas del fiscal Eduardo Taiano y aseguró que desconocía que el procedimiento fuera ilegal. “No lo hubiese hecho”, sostuvo al explicar su postura.

Durante su declaración, ratificó que se había comunicado con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, para consultar dónde podía vacunarse. Según su relato, el funcionario inicialmente le indicó que concurriera al Hospital Posadas, pero luego lo llamó para que se presentara en el Ministerio de Salud, donde finalmente recibió la dosis.

De acuerdo con las fuentes, Verbitsky también afirmó que no tenía intención de vacunarse, pero que “lo convencieron de hacerlo”.

La causa investiga la responsabilidad de quienes accedieron a las vacunas sin cumplir los requisitos, en dependencias del Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.

Tras esta indagatoria, Capuchetti continuará con la ronda de declaraciones. El cronograma incluye a familiares de Eduardo Duhalde, los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana, y al expresidente y su esposa, entre otros, hasta el 9 de diciembre.