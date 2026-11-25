Cayeron la madre y el padrastro acusados de matar a gopes a una niña de tres años en Buenos Aires

A más de dos meses de la muerte de una niña de tres años que ingresó sin signos vitales a una sala de primeros auxilios de la localidad bonaerense Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, la Justicia ordenó este miércoles la detención de su madre y de su padrastro. Ambos están imputados por homicidio agravado por el vínculo y prestarán declaración indagatoria este jueves.

Los acusados, identificados como Camila Belén Álvarez (24) y Cristian Nahuel Zapata (22), fueron sorprendidos durante la madrugada por efectivos de la SubDDI de Miramar en la casa que habitaban junto a la víctima, situada en la calle Entre Ríos, entre Neuquén y Chaco. En el marco del operativo, los agentes incautaron los teléfonos celulares de la pareja para someterlos a pericias informáticas.

Luego de las detenciones, las autoridades definieron distintos destinos de alojamiento para los imputados. Mientras Zapata fue derivado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, Álvarez quedó alojada de forma transitoria a la espera de un cupo en un pabellón especial para mujeres embarazadas, ya que actualmente cursa una gestación.

Las sospechas que destaparon el caso

La causa judicial se inició la noche del 10 de septiembre, alrededor de las 23:20, momento en que Álvarez llevó a su hija al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi. La menor llegó inconsciente y sin pulso; pese al esfuerzo del equipo médico por reanimarla, murió durante las primeras horas del 11 de septiembre.

Sin embargo, la revisión clínica encendió las alarmas: la médica de guardia detectó múltiples hematomas y lesiones recientes en el cuerpo de la pequeña. Ante el cuadro compatible con una golpiza, dio intervención inmediata a la Policía y tomó el caso el fiscal Rodolfo Moure, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Descentralizada de General Alvarado.

En el arranque de la investigación, caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte, peritos de la Policía Científica inspeccionaron tanto el centro asistencial como el inmueble familiar. En la vivienda secuestraron ropa de la víctima y un juego de sábanas con posibles manchas de sangre.

Más de dos meses de pesquisa

Durante las semanas posteriores, los detectives de la SubDDI Miramar reunieron testimonios de vecinos, llevaron adelante relevamientos en el barrio y revisaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas. Según indicaron voceros judiciales y policiales, esa evidencia resultó determinante para solicitar las órdenes de captura contra los dos convivientes.

Con ambos sospechosos ya bajo custodia y la causa recaratulada como homicidio agravado por el vínculo, el fiscal Moure les tomará declaración indagatoria este jueves en sede judicial. Paralelamente, la fiscalía aguarda los informes complementarios de la autopsia y los resultados de los análisis sobre las sábanas y los dispositivos móviles secuestrados para terminar de consolidar la acusación.