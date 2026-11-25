El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en el cierre del tercer trimestre de 2026, con una marcada disparidad entre los distintos canales comerciales relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mientras las grandes cadenas de supermercados profundizaron su retroceso interanual y las casas de electrodomésticos registraron una baja en su facturación trimestral, los autoservicios mayoristas y los shoppings lograron anotar subas marginales frente a septiembre de 2025.

No obstante, el balance general confirma la falta de tracción del mercado interno: en la medición desestacionalizada contra agosto, los supermercados, los mayoristas y los centros de compras cerraron septiembre con variaciones mensuales negativas. Además, al observar el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, ninguno de los cuatro rubros logra ubicarse en terreno positivo respecto del mismo período del año pasado.

Supermercados: noveno mes seguido en baja y fuerte uso del crédito

En septiembre de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados registró una caída del 3,0 % interanual y encadenó así su noveno mes consecutivo de retracción en lo que va del año. En la medición desestacionalizada respecto de agosto, el indicador retrocedió 0,9 %, mientras que el acumulado enero-septiembre muestra una baja del 2,9 %.

A precios corrientes, la facturación total relevada entre 92 empresas y 3.125 bocas alcanzó los $2.453.750,4 millones (+25,0 % interanual), con un índice de precios implícitos que subió 1,7 % mensual y 28,9 % interanual. El ticket promedio se ubicó en $38.059 (+26,4 %) y las ventas por metro cuadrado en $738.964 (+27,5 %), con un fuerte dominio de las 8 grandes cadenas, que concentraron el 85,2 % de la facturación total.

El detalle del relevamiento dejó los siguientes indicadores:

Rubros con mayor suba nominal interanual: Carnes (+37,3 %), Verdulería y frutería (+33,2 %), Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+28,6 %) y Lácteos (+25,5 %).

Carnes (+37,3 %), Verdulería y frutería (+33,2 %), Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+28,6 %) y Lácteos (+25,5 %). Participación en las ventas: Almacén concentró el 28,0 % del gasto, seguido por Carnes (14,1 %), Artículos de limpieza y perfumería (13,4 %) y Lácteos (12,1 %).

Almacén concentró el 28,0 % del gasto, seguido por Carnes (14,1 %), Artículos de limpieza y perfumería (13,4 %) y Lácteos (12,1 %). Medios de pago: las tarjetas de crédito explicaron el 40,7 % de las operaciones ($997.566 millones), por encima de las tarjetas de débito (24,2 %, $593.213 millones), el efectivo (17,6 %, $430.720 millones) y otros medios como billeteras virtuales y QR (17,6 %, $432.251 millones, con un salto interanual del 65,6 %).

las de las operaciones ($997.566 millones), por encima de las tarjetas de débito (24,2 %, $593.213 millones), el efectivo (17,6 %, $430.720 millones) y otros medios como billeteras virtuales y QR (17,6 %, $432.251 millones, con un salto interanual del 65,6 %). Canal de venta: el salón de ventas presencial concentró el 96,7 % de la facturación ($2.372.447 millones, +25,3 % interanual), frente a apenas el 3,3 % de los canales online ($81.303 millones, +19,0 %).

el ($2.372.447 millones, +25,3 % interanual), frente a apenas el de los canales online ($81.303 millones, +19,0 %). Desempeño por provincias: las mayores subas nominales se dieron en Neuquén (+37,5 %), Río Negro (+34,0 %), La Pampa (+32,1 %) y Santiago del Estero (+31,2 %); en el otro extremo quedaron Corrientes (+5,7 %) y Chaco (+15,2 %).

las mayores subas nominales se dieron en en el otro extremo quedaron Corrientes (+5,7 %) y Chaco (+15,2 %). Gasto por habitante: frente a un promedio nacional de $52.807 , los distritos patagónicos triplicaron la media : Tierra del Fuego ($188.631), Santa Cruz ($186.606) y Neuquén ($173.387), seguidas por CABA ($144.341) y Río Negro ($129.294); los valores más bajos correspondieron a Santiago del Estero ($13.939) y Chaco ($15.691).

frente a un promedio nacional de , los distritos patagónicos triplicaron la media seguidas por CABA ($144.341) y Río Negro ($129.294); los valores más bajos correspondieron a Santiago del Estero ($13.939) y Chaco ($15.691). Empleo y salarios: el personal ocupado cayó 4,5 % interanual hasta los 95.067 asalariados (10.697 jerárquicos y 84.370 cajeros, administrativos y repositores), con un salario bruto promedio de $2.083.616 (+23,6 % interanual: $4.471.545 para personal jerárquico y $1.780.859 para empleados de salón).

Autoservicios mayoristas: leve rebote interanual, pero baja mensual

Los autoservicios mayoristas cortaron en septiembre una racha de siete meses consecutivos de caídas interanuales al registrar un avance del 1% a precios constantes frente a septiembre de 2025. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada contra agosto volvieron a retroceder 0,5% y el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 arrastra una caída del 2,5 %.

Las ventas a precios corrientes a consumidores finales y monotributistas (Factura B, relevadas en 30 empresas con 185 bocas) totalizaron $371.934,3 millones (+29,2 % interanual), con un ticket promedio de $48.405 (+33,1 %) y ventas por metro cuadrado de $398.798 (+37%). A su vez, la facturación a responsables inscriptos (Factura A) sumó $100.833 millones (+11,1 % interanual).

Entre los principales datos del informe mayorista se destacan:

Grupos de artículos: los mayores incrementos nominales se observaron en Verdulería y frutería (+45,4 %), Carnes (+41,2 %), Almacén (+39,1 %) y Lácteos (+35,4 %); en cambio , Electrónicos y artículos para el hogar cayó 10,4 % nominal.

los mayores incrementos nominales se observaron en Verdulería y frutería (+45,4 %), Carnes (+41,2 %), Almacén (+39,1 %) y Lácteos (+35,4 %); en cambio Composición del gasto: Almacén representó casi la mitad de la facturación (46,7 %), seguido por Artículos de limpieza y perfumería (25,0 %) y Bebidas (10,8 %).

Almacén representó casi la mitad de la facturación (46,7 %), seguido por Artículos de limpieza y perfumería (25,0 %) y Bebidas (10,8 %). Medios de pago: los «otros medios» (billeteras virtuales, QR y vales) lideraron con el 33,6 % del total ($124.993 millones), seguidos por tarjetas de crédito (25,5 %, $94.825 millones), efectivo (25,1 %, $93.398 millones) y débito (15,8 %, $58.718 millones).

los «otros medios» (billeteras virtuales, QR y vales) lideraron con el del total ($124.993 millones), seguidos por tarjetas de crédito (25,5 %, $94.825 millones), efectivo (25,1 %, $93.398 millones) y débito (15,8 %, $58.718 millones). Distribución geográfica: el Resto del país concentró el 59,1 % de las ventas ($219.678 millones, +27,8 % interanual), los 24 partidos del Gran Buenos Aires el 38,0 % ($141.229 millones, +33,0 %) y CABA el 3,0 % ($11.027 millones, +12,6 %).

el Resto del país concentró el 59,1 % de las ventas ($219.678 millones, +27,8 % interanual), los 24 partidos del Gran Buenos Aires el 38,0 % ($141.229 millones, +33,0 %) y CABA el 3,0 % ($11.027 millones, +12,6 %). Empleo y salarios: la dotación se redujo 7,4 % interanual hasta los 12.667 empleados (1.611 jerárquicos y 11.056 de salón), con un sueldo bruto promedio de $1.895.708 (+19,3 % interanual: $3.308.899 para jerárquicos y $1.689.789 para cajeros y repositores).

Shoppings: tenue avance interanual y el peso de la indumentaria

En los shoppings, las ventas totales a precios constantes subieron apenas 0,3 % respecto de septiembre de 2025, pero cayeron 0,8% en la comparación desestacionalizada frente a agosto. En el acumulado enero-septiembre, el sector registra un retroceso real del 1,1 %.

La facturación a precios corrientes llegó a $582.214 millones (+19,3 % interanual) entre los 77 centros de compras relevados, con un promedio de $109 millones por local activo (con picos de $159 millones en CABA y $144 millones en el GBA, frente a $59 millones en el Norte) y $558.364 por metro cuadrado (liderado por perfumería y farmacia con $1.710.863/$m^2$). Por su parte, las administraciones de los complejos emplearon a 1.634 personas e ingresaron $54.349 millones.

El panorama de los centros de compras mostró los siguientes números:

Locales activos e inactivos: sobre un total de 6.407 locales , 5.322 tuvieron ventas activas, 62 correspondieron a servicios como bancos o consultorios y 1.023 permanecieron inactivos (16,0 % del total: 608 disponibles para alquiler, 63 en reforma y 352 por otros motivos).

sobre un total de , 5.322 tuvieron ventas activas, 62 correspondieron a servicios como bancos o consultorios y (16,0 % del total: 608 disponibles para alquiler, 63 en reforma y 352 por otros motivos). Desempeño por región: los mayores crecimientos nominales interanuales se registraron en la Patagonia (+29,5 %, $30.529 millones), la Ciudad de Buenos Aires (+26,0 %, $178.920 millones) y Cuyo (+22,2 %, $41.318 millones), mientras que la Región Norte subió 16,2 % ($29.684 millones), el Gran Buenos Aires 15,5 % ($182.837 millones) y la Región Pampeana 13,4 % ($118.925 millones).

los mayores crecimientos nominales interanuales se registraron en la Patagonia (+29,5 %, $30.529 millones), la Ciudad de Buenos Aires (+26,0 %, $178.920 millones) y Cuyo (+22,2 %, $41.318 millones), mientras que la Región Norte subió 16,2 % ($29.684 millones), el Gran Buenos Aires 15,5 % ($182.837 millones) y la Región Pampeana 13,4 % ($118.925 millones). Rubros más demandados y variaciones: Indumentaria, calzado y marroquinería concentró el 34 % de las ventas , seguido por Patio de comidas, alimentos y kioscos (18,7 %) y Ropa y accesorios deportivos (15,4 %). Los mayores saltos nominales interanuales se dieron en Amoblamientos y decoración (+43,4 %), Ropa deportiva (+34,5 %) y Perfumería y farmacia (+33,6 %), en tanto que retrocedieron Electrónicos y computación (-6,8 %) y Diversión y esparcimiento (-1,9 %).

Indumentaria, calzado y marroquinería concentró el 34 % de las ventas seguido por Patio de comidas, alimentos y kioscos (18,7 %) y Ropa y accesorios deportivos (15,4 %). Los mayores saltos nominales interanuales se dieron en Amoblamientos y decoración (+43,4 %), Ropa deportiva (+34,5 %) y Perfumería y farmacia (+33,6 %), en tanto que retrocedieron Electrónicos y computación (-6,8 %) y Diversión y esparcimiento (-1,9 %). Cines: las 386 salas de los centros de compras convocaron a 1.438.168 espectadores, con un promedio de 3.726 personas por sala (encabezado por CABA con 5.021, GBA con 4.441 y Patagonia con 4.183).

Electrodomésticos y artículos para el hogar: caída del 5,2 % en el tercer trimestre

El informe trimestral de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar mostró que las ventas a precios corrientes del tercer trimestre de 2026 sumaron $1.220.644,9 millones, lo que implica una baja nominal del 5,2% frente al mismo trimestre de 2025 y una retracción del 1,1% en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

Dentro del trimestre, la facturación fue cayendo mes a mes: $440.827,3 millones en julio (-3,5 % interanual), $405.000,6 millones en agosto (-6,6 %) y $374.817,1 millones en septiembre (-5,5 %).

El ajuste también impactó en la estructura empresarial y laboral: el personal ocupado cayó 11,3 % interanual hasta los 23.215 trabajadores (-4,4 % en jerárquicos y -12,4 % en vendedores, cajeros y administrativos), mientras que la cantidad de locales se redujo 8,3 % hasta las 2.898 bocas entre 85 empresas. Las 8 grandes cadenas (con más de 100 sucursales) cerraron el 12,3 % de sus locales (bajaron a 2.198), en contraste con las cadenas medianas de 11 a 100 locales, que crecieron 8,7 % (600 bocas).

El desglose trimestral del sector arroja las siguientes cifras: