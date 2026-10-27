Con una asistencia y otro gol de cabeza, Nico Paz le dio la victoria a Como sobre el final

NIcolás Paz fue determinante para la victoria del Como, con una asistencia y un gol. (Foto: Getty)

Nico Paz sigue demostrando su enorme calidad en la Serie A. Este martes, el argentino fue determinante en la remontada de Como ante Torino, por la novena fecha del campeonato italiano.

El conjunto local golpeó primero. A los 24 minutos del primer tiempo, el escocés Che Adams abrió el marcador y puso el 1-0 para Torino ante el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Ya en el complemento, Nico Paz, titular al igual que Máximo Perrone, salió al rescate. A los 36 minutos, el ex Real Madrid recibió por la derecha, enganchó hacia el centro y envió un centro preciso al segundo palo para asistir a Jacobo Ramón, que con un cabezazo marcó el empate parcial.

¡NICO PAZ AL RESCATE DEL COMO! El argentino metió un centro exquisito para asistir a Jacobo Ramón y que marque el empate parcial ante Torino. 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WE2j2PA6SN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2026

Por si fuera poco, a los 42 minutos del segundo tiempo, el argentino volvió a aparecer para darle la victoria a Como. Tal como había hecho en la anteúltima fecha ante Fiorentina, Paz se metió en el área como un delantero, le ganó a un defensor en el juego aéreo y conectó un cabezazo para poner el 2-1 agónico.

¡¡NICO PAZ, FIGURA TOTAL!! EL ARGENTINO CONECTÓ UN CABEZAZO LETAL Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL COMO ANTE TORINO. 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/2zdPJ6y8jz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2026

Ya en tiempo cumplido, el croata Martin Baturina estableció el 3-1 definitivo y selló una victoria clave para Como, que quedó cuarto en la Serie A con 20 puntos.